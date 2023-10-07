تجارة الأردن تطرح قضايا القطاع التجاري والخدمي أمام وزير الصناعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا) - طرح مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاع التجارية فيها، خلال لقاء اليوم السبت، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة.

وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى أن الصعوبات التي تواجه أعمال القطاع التجاري والخدمي الذي يشكل نسبة مساهمة عالية بالناتج المحلي الإجمالي بدأت تنعكس على نشاط القطاع ما يتطلب اهتماما واسعا من مختلف المؤسسات الرسمية فيها والأسرع بمعالجة القضايا ذات الأولوية.

وتركزت القضايا التي تم طرحها على ضرورة توحيد جهات الرقابة والتفتيش وتسهيل كوادرها ولا سيما بالمحافظات، وإعطاء أصحاب الشركات مهلة كافية قبل حظر حساب الشركة على موقع مراقبة الشركات، وعدم التسرع في تطبيق العقوبات الواردة في نظام الفوترة واعتبارها جريمة تهرب ضريبي، والتوسع في شمول الاستثناءات للقطاعات التجارية.

كما تم طرح قضايا تتعلق بإعطاء حوافز تشجيعيه للمنطقة التنموية في معان، وفتح باب الاستيراد من سوريا للسلع التي لا يوجد منها إنتاج اردني أو اكتفاء ذاتي، وإعادة النظر بــ (كوتا) استيراد الألمنيوم المسموحة شهريا.

وشددت مطالب القطاع التجاري على ضرورة وقف فوري لقرار الطرود البريدية، واعتبار الالبسة و الاقمشة و الاحذية بضائع قليلة الخطورة، وتوحيد آلية الاستعلام بالنسبة للعلامات التجارية بين دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتخفيض ضريبة المبيعات على مستلزمات الأطفال من الأحذية والألبسة.

ومن القضايا التي تم طرحها قرار مجلس الوزراء حول كفالة السيارات الجديدة المباعة خارج الوكالة، وتحديد سنوات استيراد الآليات ذات الاستخدام الخاص، ضعف التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء خصوصا في موضوع الاستيراد والتسعير والتسجيل المتعلق بقطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها.

وأشاروا إلى أن قطع الغيار الأصلية تخضع لرقابة المواصفات و المقاييس بيمنا قطع الغيار المستعملة لا تخضع للرقابة في معظم الحالات، بالإضافة للموافقات المسبقة بخصوص المشاركة بالمعارض خارج المملكة، بالإضافة لتدريب الكوادر العاملة في مكاتب مديريات الصناعة بالمحافظات، ومنح رخص لفتح مخابز في الطفيلة ومعان، ومراقبة بعض الشركات التي تمنح قروضا مالية للمواطنين.

بدوره، اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاع التجاري لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع مع مختلف المؤسسات الحكومية.

وشدد الشمالي على أهمية ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، مؤكدا استعداد الوزارة ان تكون حلقة الوصل ما بين الغرفة و الجهات الحكومية الأخرى لمناقشة التحديات والسعي لحلها، مؤكدا انه لا يوجد توجه لإعادة النظر أو تخفيض بمنظومة ضريبة المبيعات بالمنظور القريب او المتوسط.

ولفت الى ان البنك المركزي قام خلال الفترة الماضية بإطلاق نوافذ تمويلية لعدد من القطاعات الاقتصادية بشروط ونسب فائدة متدنية، مبينا ان الوزارة على استعداد لتنظيم لقاء مع محافظ البنك المركزي لدراسة فتح نوافذ تمويلية أخرى للتخفيف عن القطاع الخاص.

وحول إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين اقترح الشمالي معالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري بهذا القانون من خلال الأنظمة والتعليمات دون تعديل القانون من جديد وبما يحافظ على مصالح الجميع.

وبخصوص مطالبات بتعديل قانون المحامين اوضح الوزير ان إعادة النظر بالقانون يحتاج الى التشاور بآليات مع نقابة المحامين أو المجلس التشريعي حتى يتم تعديل القانون.

وأشار الشمالي الى ان بعض القطاعات التجارية والخدمية بحاجة الى إعادة النظر فيما يتعلق بالسماح باستقدام العمالة

وحول قوائم تبادل السلع بين المملكة وسورية، قال الشمالي إن الوزارة تنظر حاليا رد الجانب السوري على هذه القوائم، مؤكدا لنا مصالحة تجارية وحيوية وهنالك العديد من المواضيع التي تبحث من ضمنها قوائم السلع بما يحقق الصالح العام.

وحول قانون الرقابة والتفتيش دعا الشمالي القطاع التجاري الى التنسيب للوزرة في حال قيام أي جهة رقابية بالعمل الرقابي التقليدي.

واكد ان العمل الرقابي على المنشآت الاقتصادية ليس مزاجيا وهنالك آليات محددة بهذا للعمل فيما يمنح القانون مهلة للاعتراض على المخالفة خلال 6 أيام.

وأشار الى ان الوزارة لا تسعى من وراء العمل الرقابي تحرير المخالفات بقدر التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعلميات، وحماية المواطنين.

واكد التزام الحكومة بالنهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة مع فعاليات القطاع الخاص، مشيرا الى ان الوزارة لا تفرض أية قيود على فتح المخابز بالمملكة شريطة الالتزام بالتعليمات.

وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته وانتماءه للوطن من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي احلك الظروف بخاصة خلال جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حيث لم يسجل أي نقص من أية سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.

بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى أن زيارة غرف التجارة تعتبر خطوة مهمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للإطلاع على القضايا والصعوبات التي تواجه اعمال القطاع التجاري والخدمي ولا سيما بالمحافظات، مشيدة بنهج الشراكة الذي يجمع الوزارة مع الغرفة.

وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية ولا سيما أنه يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتعزيز شراكته مع باقي المؤسسات الرسمية، والإسراع في إنجاز المبادرات التي تضمنها محور التجارة برؤية التحديث الاقتصادي.

وجدد الحاج توفيق تأكيده بأهمية انشاء مجالس اقتصادية بالمحافظات على أن يكون لغرف التجارة الدور الفاعل فيها، بالإضافة لإجراء مراجعة وتعديلات على بعض نصوص قانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين الذي أضاف أعباء مالية جديدة على القطاعات التجارية والخدمية.

ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية لدى المواطنين وحتى التجار، داعيا لتوفير تسهيلات وحزم مالية بفوائد مخفضة لبعض القطاعات الاقتصادية على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في إنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني، وإعادة النظر بمسألة استقدام العمالة الوافدة بالقطاعات التي لا تقبل عليها الأيدي العاملة المحلية، وخاصة بعمليات التحميل والتنزيل، بالإضافة لقوائم السلع مع سوريا.

وأكد الحاج توفيق ضرورة إنشاء مجالس شراكة جديدة، وتفعيل القائم منها مع الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع القطاع التجاري والخدمي وبما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين التي هي دائما في صلب التوجيهات الملكية السامية.

وخلال اللقاء أشارت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي منها الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تشمل القطاع الخدمي بالإضافة الى مرصد الاسعار وتشريعات التجارة الالكترونية والسير بخطوات نحو ملف اقامة ارض المعارض.

وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن المؤسسة مستقلة ماليا وإدرايا ولا تتلقى أي دعم من الحكومة، مؤكدا ان المؤسسة تقوم بإجراء تخفيضات وعروض على حزمة من السلع الأساسية بهدف التخفيف عن المواطنين وليس منافسة التجار.

وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد الى ان عمل المؤسسة وبرامج الدعم التي تقدمها تتركز بالقطاعات الإنتاجية بهدف اقامة المشاريع وتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن الدائرة قامت بإرسال 20 ألف رسالة نصية لاصحاب الشركات من اجل تصويب أوضاعها ومعالجة المخالفات القانونية المترتبة عليها، مشيرا الى ان التعديلات الجديدة على قانون الشركات تضمنت العديد من التسهيلات وتخفيف الأعباء عن الشركات.

وأشارت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، الى ان قانون المؤسسة يسمح بالإجراء التصحيحي والتبرع بالضائع لصالح جهات خيرية شريطة ان لا تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

--(بترا)

س ص/ف ق

07/10/2023 14:34:19