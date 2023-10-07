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عطاري يظفر بلقب الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

10/7/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- توج السائق مصطفى عطاري بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، الذي جرى أمس الجمعة على حلبة نادي السيارات ‏‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن.‏‏
واحتل ‏السائق شاكر جويحان ‏المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث.
وسجل للمشاركة في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري ‏وجويحان وبلغ الفارق الزمني ‏بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزء من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث ‏وريكات، وظهر جليا سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين ‏على منافسات السباق في مختلف الفئات.‏
--(بترا)
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07/10/2023 14:45:45

MENAFN07102023000117011021ID1107205838

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