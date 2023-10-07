عطاري يظفر بلقب الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- توج السائق مصطفى عطاري بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، الذي جرى أمس الجمعة على حلبة نادي السيارات الملكي بدعم من شركة زين الأردن.
واحتل السائق شاكر جويحان المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث.
وسجل للمشاركة في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري وجويحان وبلغ الفارق الزمني بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزء من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث وريكات، وظهر جليا سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين على منافسات السباق في مختلف الفئات.
--(بترا)
خ خ
07/10/2023 14:45:45
MENAFN07102023000117011021ID1107205838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.