عطاري يظفر بلقب الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- توج السائق مصطفى عطاري بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، الذي جرى أمس الجمعة على حلبة نادي السيارات ‏‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن.‏‏

واحتل ‏السائق شاكر جويحان ‏المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث.

وسجل للمشاركة في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري ‏وجويحان وبلغ الفارق الزمني ‏بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزء من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث ‏وريكات، وظهر جليا سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين ‏على منافسات السباق في مختلف الفئات.‏

--(بترا)

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07/10/2023 14:45:45