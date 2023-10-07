يوم وظيفي في إربد يستهدف 400 فرصة عمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 تشرين الأول (بترا)- دعا مركز تطوير الأعمال الشباب والشابات في محافظة اربد، إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها اليوم الوظيفي يوم غد الأحد، في جمعية علياء الأمل.
ويأتي تنظيم اليوم من خلال "مشروع تنمية"، التدريب المهني المنتهي بالتشغيل بالقطاع الصناعي و الممول من الوكالة الفرنسية والمنفذ من قبل المركز والمشاركة مع غرفة صناعة إربد، و 20 شركة من مختلف القطاعات.
وقال مدير المركز غالب حجازي، إن اليوم الوظيفي سيوفر 400 فرصة عمل بمختلف القطاعات وسيسهم بالربط بين صاحب العمل والباحثين عن الوظائف، مشيرا إلى أن فريق العمل سيتابع طلبات التوظيف المعبئة خلال اليوم الوظيفي، إضافة إلى عمليات التدريب والتأهيل داخل بيئة القطاع الصناعي.
وأوضح أن تعبئة الطلبات والمقابلات ستكون مباشره أثناء فعاليات اليوم الوظيفي الذي يستمر من 11 صباحا وحتى 2 عصرا بمقر جمعية علياء الأمل.
-- (بترا)
ا ح/ف ق
07/10/2023 14:41:42
MENAFN07102023000117011021ID1107205837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.