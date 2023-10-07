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يوم وظيفي في إربد يستهدف 400 فرصة عمل

10/7/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


إربد 7 تشرين الأول (بترا)- دعا مركز تطوير الأعمال الشباب والشابات في محافظة اربد، إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها اليوم الوظيفي يوم غد الأحد، في جمعية علياء الأمل.
ويأتي تنظيم اليوم من خلال "مشروع تنمية"، التدريب المهني المنتهي بالتشغيل بالقطاع الصناعي و الممول من الوكالة الفرنسية والمنفذ من قبل المركز والمشاركة مع غرفة صناعة إربد، و 20 شركة من مختلف القطاعات.
وقال مدير المركز غالب حجازي، إن اليوم الوظيفي سيوفر 400 فرصة عمل بمختلف القطاعات وسيسهم بالربط بين صاحب العمل والباحثين عن الوظائف، مشيرا إلى أن فريق العمل سيتابع طلبات التوظيف المعبئة خلال اليوم الوظيفي، إضافة إلى عمليات التدريب والتأهيل داخل بيئة القطاع الصناعي.
وأوضح أن تعبئة الطلبات والمقابلات ستكون مباشره أثناء فعاليات اليوم الوظيفي الذي يستمر من 11 صباحا وحتى 2 عصرا بمقر جمعية علياء الأمل.
-- (بترا)
ا ح/ف ق
07/10/2023 14:41:42

MENAFN07102023000117011021ID1107205837

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