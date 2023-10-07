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بحث تسهيل إجراءات استقبال وتوديع المجموعات السياحية

10/7/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- بحث أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، مع الجهات المسؤولة في مجموعة المطار، وممثلين عن وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة، إجراءات تسهيل حركة المجموعات السياحية وبروتوكولات الدخول إلى المطار.
وأكد حجازين، خلال اللقاء، أهمية تنظيم عملية استخراج التصاريح إلكترونياً للتسهيل على مندوبي المكاتب السياحية، وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي.
وقال في بيان للوزارة اليوم السبت،" إن الموسم السياحي يبشر بقدوم أعداد كبيرة من السياح، ما يوجب تنظيم آلية استخراج تصاريح المطار، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وجمعية المكاتب السياحية".
وأشار إلى أهمية مشروع "المنافست" الإلكتروني الذي بدأ العمل به مطلع أيلول الماضي.
وبين أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الداخلية وإشراف من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على ربط "المنافست" بالتأشيرة الإلكترونية، متوقعا الانتهاء من عملية الربط بداية تشرين الثاني المقبل.
--(بترا)
ح خ/ ن ح
07/10/2023 14:31:15

MENAFN07102023000117011021ID1107205836

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