بحث تسهيل إجراءات استقبال وتوديع المجموعات السياحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- بحث أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، مع الجهات المسؤولة في مجموعة المطار، وممثلين عن وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة، إجراءات تسهيل حركة المجموعات السياحية وبروتوكولات الدخول إلى المطار.
وأكد حجازين، خلال اللقاء، أهمية تنظيم عملية استخراج التصاريح إلكترونياً للتسهيل على مندوبي المكاتب السياحية، وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي.
وقال في بيان للوزارة اليوم السبت،" إن الموسم السياحي يبشر بقدوم أعداد كبيرة من السياح، ما يوجب تنظيم آلية استخراج تصاريح المطار، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وجمعية المكاتب السياحية".
وأشار إلى أهمية مشروع "المنافست" الإلكتروني الذي بدأ العمل به مطلع أيلول الماضي.
وبين أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الداخلية وإشراف من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على ربط "المنافست" بالتأشيرة الإلكترونية، متوقعا الانتهاء من عملية الربط بداية تشرين الثاني المقبل.
--(بترا)
ح خ/ ن ح
07/10/2023 14:31:15
MENAFN07102023000117011021ID1107205836
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