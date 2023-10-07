إصابة صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال جنوب غزة

إصابة صحفيين جراء قصف طائرات الاحتلال جنوب غزة
التاريخ
10/7/2023 2:29:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- أصيب عدد من الصحفيين بجروح جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت قناة "الغد الفضائية" إن مراسلها إبراهيم قنن وعددا من أفراد الطاقم، أصيبوا بجروح جراء القصف الإسرائيلي في خانيونس.
--(بترا)
أ ش/ ن ح
07/10/2023 14:28:44
MENAFN07102023000117011021ID1107205835
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