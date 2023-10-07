إصابة طاقم سيارة إسعاف في غزة بجروح جراء قصف إسرائيلي

إصابة طاقم سيارة إسعاف في غزة بجروح جراء قصف إسرائيلي
التاريخ
10/7/2023 2:29:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة إسعاف بشكل مباشر أمام قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى إصابة العديد من الطواقم الصحية والمواطنين.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي، المؤسسات الدولية والإنسانية باتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ.
--(بترا)
ا ش
07/10/2023 14:27:43
MENAFN07102023000117011021ID1107205834
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