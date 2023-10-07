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إصابة طاقم سيارة إسعاف في غزة بجروح جراء قصف إسرائيلي

10/7/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة إسعاف بشكل مباشر أمام قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى إصابة العديد من الطواقم الصحية والمواطنين.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي، المؤسسات الدولية والإنسانية باتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ.
--(بترا)
ا ش
07/10/2023 14:27:43

MENAFN07102023000117011021ID1107205834

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