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دورة تثقيفية في الطفيلة حول التعامل مع الكوارث الطبيعية

10/7/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 7تشرين الأول (بترا)- نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، دورة تثقيفية حول الكوارث الطبيعية وطرق الوقاية من مخاطرها ، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في الطفيلة ، و استهدفت مجموعة من السيدات السوريات والاردنيات .
وتأتي الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي ، ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتضمنت الدورة طرق الوقاية من المخاطر الطبيعية وكيفية التعامل في الحالات الطارئة أثناء هذه الكوارث ، ومراعاة إجراءات السلامة العامة ، وأهمية اتخاذ الاحتياطات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
--(بترا)
س.م/ف ق
07/10/2023 14:14:17

MENAFN07102023000117011021ID1107205832

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