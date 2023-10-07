تركيب 4570 نظام خلايا شمسية و1625 سخانات شمسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)-مشهور الشخانبة - نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، العديد من المشاريع المعنية بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف المحافظات ولمختلف القطاعات من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومديرية الكهرباء وكهربة الريف.
ومنذ انطلاق برنامج الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة عام 2020 وحتى نهاية عام 2022 تم تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل، منها 750 نظاما تم تركيبها عام 2022 وتركيب 1625 نظام سخانات شمسية للمنازل، منها 520 نظاما تم تركيبها عام 2022.
وبحسب تقرير إنجازات الوزارة 2022 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع بنوك إسلامية وتجارية ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات محلية تعاونية وخيرية لتنفيذ برامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة طاقة شمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30 بالمئة من تكلفة هذه الأنظمة.
كما تم من خلال هذا البرنامج تأهيل شركات متخصصة بانظمة السخانات الشمسية بنوعيها (الانابيب والمرايا) من خلال تطوير المواصفات الفنية الأنظمة السخانات الشمسية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، واعتماد أسس ومعايير محددة بحيث تؤهل المواطنين للاستفادة من دعم تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال هذا البرنامج, وإطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستقبال استعلام المواطنين عن مطابقتهم للفئة المستهدفة للتقديم بطلب للانتفاع من البرنامج، بعد تصميم البرنامج بناء على اعتماد معايير محددة للفئات المستهدفة.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بما مجموعة 235 نظاما بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم حاليا بتوفير قوائم الأسر الفقيرة المستهدفة في هذا البرنامج بمنحة 100 بالمائة من تكلفة الأنظمة.
وتم الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية تمويل مشترك مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي لتمويل 1200 نظام سخانات شمسية للأسر الفقيرة بمنحة 100 بالمائة.
وتم كذلك استبدال وتوزيع 150 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث تشمل جميع محافظات المملكة, وتوزيع 12 ألف وحدة إنارة خلال عام 2022.
وبخصوص مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف تم خلال 2022 إنجاز المرحلة الثالثة والتي تضمنت تركيب اكثر من ألف نظام شمسي وإحالة عطاء المرحلة الرابعة بثلاثة عطاءات لتحقيق التنافسية بين القطاع الخاص والتي تتضمن 800 نظام شمسي في اربد وجرش وعجلون خلال عام 2023.
وبلغ عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته وحتى نهاية عام 2022 (6582) مستفيدا وسيتم البدء في طرح عطاءات تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية بقدرة 3 كيلو واط ذروة لـ 2000 منزل المصابين العسكريين أو أرامل المصابين العسكريين 2023.
اما فيما يخص مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف فاستفاد 61 منزلا متفرقة في محافظات المملكة وبتكلفة مالية بلغت حوالي 241 ألف دينار.
وتم طرح وإحالة عطاء مشروع لمخيم وادي الغوير-وادي عربة/محافظة العقبة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام 2023.
وتم البدء في إعداد المواصفة الفنية للمشروع فيما يخص محطات الدوريات الخارجية ومراكز الدفاع المدني.
وفيما يخص برنامج القطاع الصناعي, فتم إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي خلال عام 2022 ، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وسيتم البدء بإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستفيدة خلال عام 2023.
ومنذ بداية البرنامج عام 2016 وحتى نهاية عام 2022 اشتركت 92 منشأة صناعية في البرنامج, و39 منشأة أجرت دراسة التدقيق الطاقي و8 منشآت نفذت إجراءات تحسين كفاءة الطاقة وفقا لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي, و8 منشآت حصلت على القروض المدعومة من الصندوق من البنوك والتجارية.
وخلال عام 2022 قدم 24 مصنعا طلبات اشتراك لبرنامج القطاع الصناعي, و10 اتفاقيات تعاون ثلاثية مع المصانع المشتركة في البرنامج بين الصندوق والمصنع وغرفة صناعة الأردن .
وبخصوص برنامج القطاع الزراعي استفادت 164 مزرعة من تلك القروض منذ بداية المشروع حتى نهاية عام 2022 ،منها 25 مزرعة في عام 2022 .
اما المباني العامة والحكومية، دور العبادة فتم تركيب أنظمة طاقة شمسية لما مجموعه 602 دار عبادة، منها 16 خلال عام 2022 وذلك في محافظات المملكة كافة ومؤسسات ذات نفع عام فقد قام الصندوق خلال عام 2022 بالانتهاء من تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لعدد من الجمعيات.
وتم توقيع اتفاقية دعم تركيب بنسبة 100 بالمئة من تكلفة أنظمة الخلايا الشمسية لمحمية الموجب للمحيط الحيوي، ومحمية الأزرق المائية، ومحمية ضانا للمحيط الحيوي، ومحمية غابات دبين، وجمعية أصدقاء الأردن، ومعهد الإعلام الاردني، ليتم تنفيذ المشروع خلال عام 2023.
اما مباني البلديات الرئيسية فتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية لتمويل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمباني الرئيسية لبلديات المملكة كافة ، وسينفذ المشروع على مرحلتين، حيث تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لتركيب الخلايا الشمسية لـ 30 بلدية خلال عام 2022 وسيتم الانتهاء من تركيب الأنظمة للمرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2023 ، بينما تتضمن المرحلة الثانية تركيب خاليا شمسية ل 70 بلدية، حيث سيقوم الصندوق بإعداد الدراسات اللازمة للمشروع خلال النصف الأول عام 2023 ليتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة خلال العامين القادمين.
أما المراكز الصحية فيتم العمل على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خاليا شمسية لـ 17 مركزا صحيا بالتعاون مع وزارة الصحة، وبدعم 100 بالمئة من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله خلال النصف الأول من عام 2023.
وبخصوص مشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة LED, فيعد مشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية في البلديات بوحدات موفرة للطاقة من المشاريع الهامة التي تعمل عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى حيث تبلغ مساهمة فلس الريف في هذا المشروع خمسة ملايين دينار يتم صرفها بشكل سنوي وعلى مدى سبع سنوات والباقي على حساب البلديات التي سيتم تنفيذ المشروع فيها ومن المتوقع الانتهاء من أعمال استبدال وحدات الإنارة نهاية عام 2024.
--(بترا)
م ف/ف ق
07/10/2023 14:13:50
MENAFN07102023000117011021ID1107205831
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