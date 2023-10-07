تركيب 4570 نظام خلايا شمسية و1625 سخانات شمسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)-مشهور الشخانبة - نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، العديد من المشاريع المعنية بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف المحافظات ولمختلف القطاعات من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومديرية الكهرباء وكهربة الريف.

ومنذ انطلاق برنامج الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة عام 2020 وحتى نهاية عام 2022 تم تركيب 4570 نظام خلايا شمسية للمنازل، منها 750 نظاما تم تركيبها عام 2022 وتركيب 1625 نظام سخانات شمسية للمنازل، منها 520 نظاما تم تركيبها عام 2022.

وبحسب تقرير إنجازات الوزارة 2022 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع بنوك إسلامية وتجارية ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات محلية تعاونية وخيرية لتنفيذ برامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة طاقة شمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30 بالمئة من تكلفة هذه الأنظمة.

كما تم من خلال هذا البرنامج تأهيل شركات متخصصة بانظمة السخانات الشمسية بنوعيها (الانابيب والمرايا) من خلال تطوير المواصفات الفنية الأنظمة السخانات الشمسية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، واعتماد أسس ومعايير محددة بحيث تؤهل المواطنين للاستفادة من دعم تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال هذا البرنامج, وإطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستقبال استعلام المواطنين عن مطابقتهم للفئة المستهدفة للتقديم بطلب للانتفاع من البرنامج، بعد تصميم البرنامج بناء على اعتماد معايير محددة للفئات المستهدفة.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بما مجموعة 235 نظاما بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم حاليا بتوفير قوائم الأسر الفقيرة المستهدفة في هذا البرنامج بمنحة 100 بالمائة من تكلفة الأنظمة.

وتم الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية تمويل مشترك مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي لتمويل 1200 نظام سخانات شمسية للأسر الفقيرة بمنحة 100 بالمائة.

وتم كذلك استبدال وتوزيع 150 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث تشمل جميع محافظات المملكة, وتوزيع 12 ألف وحدة إنارة خلال عام 2022.

وبخصوص مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف تم خلال 2022 إنجاز المرحلة الثالثة والتي تضمنت تركيب اكثر من ألف نظام شمسي وإحالة عطاء المرحلة الرابعة بثلاثة عطاءات لتحقيق التنافسية بين القطاع الخاص والتي تتضمن 800 نظام شمسي في اربد وجرش وعجلون خلال عام 2023.

وبلغ عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته وحتى نهاية عام 2022 (6582) مستفيدا وسيتم البدء في طرح عطاءات تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية بقدرة 3 كيلو واط ذروة لـ 2000 منزل المصابين العسكريين أو أرامل المصابين العسكريين 2023.

اما فيما يخص مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف فاستفاد 61 منزلا متفرقة في محافظات المملكة وبتكلفة مالية بلغت حوالي 241 ألف دينار.

وتم طرح وإحالة عطاء مشروع لمخيم وادي الغوير-وادي عربة/محافظة العقبة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام 2023.

وتم البدء في إعداد المواصفة الفنية للمشروع فيما يخص محطات الدوريات الخارجية ومراكز الدفاع المدني.

وفيما يخص برنامج القطاع الصناعي, فتم إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي خلال عام 2022 ، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وسيتم البدء بإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستفيدة خلال عام 2023.

ومنذ بداية البرنامج عام 2016 وحتى نهاية عام 2022 اشتركت 92 منشأة صناعية في البرنامج, و39 منشأة أجرت دراسة التدقيق الطاقي و8 منشآت نفذت إجراءات تحسين كفاءة الطاقة وفقا لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي, و8 منشآت حصلت على القروض المدعومة من الصندوق من البنوك والتجارية.

وخلال عام 2022 قدم 24 مصنعا طلبات اشتراك لبرنامج القطاع الصناعي, و10 اتفاقيات تعاون ثلاثية مع المصانع المشتركة في البرنامج بين الصندوق والمصنع وغرفة صناعة الأردن .

وبخصوص برنامج القطاع الزراعي استفادت 164 مزرعة من تلك القروض منذ بداية المشروع حتى نهاية عام 2022 ،منها 25 مزرعة في عام 2022 .

اما المباني العامة والحكومية، دور العبادة فتم تركيب أنظمة طاقة شمسية لما مجموعه 602 دار عبادة، منها 16 خلال عام 2022 وذلك في محافظات المملكة كافة ومؤسسات ذات نفع عام فقد قام الصندوق خلال عام 2022 بالانتهاء من تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لعدد من الجمعيات.

وتم توقيع اتفاقية دعم تركيب بنسبة 100 بالمئة من تكلفة أنظمة الخلايا الشمسية لمحمية الموجب للمحيط الحيوي، ومحمية الأزرق المائية، ومحمية ضانا للمحيط الحيوي، ومحمية غابات دبين، وجمعية أصدقاء الأردن، ومعهد الإعلام الاردني، ليتم تنفيذ المشروع خلال عام 2023.

اما مباني البلديات الرئيسية فتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية لتمويل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمباني الرئيسية لبلديات المملكة كافة ، وسينفذ المشروع على مرحلتين، حيث تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لتركيب الخلايا الشمسية لـ 30 بلدية خلال عام 2022 وسيتم الانتهاء من تركيب الأنظمة للمرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2023 ، بينما تتضمن المرحلة الثانية تركيب خاليا شمسية ل 70 بلدية، حيث سيقوم الصندوق بإعداد الدراسات اللازمة للمشروع خلال النصف الأول عام 2023 ليتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة خلال العامين القادمين.

أما المراكز الصحية فيتم العمل على تنفيذ مشروع تركيب أنظمة خاليا شمسية لـ 17 مركزا صحيا بالتعاون مع وزارة الصحة، وبدعم 100 بالمئة من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله خلال النصف الأول من عام 2023.

وبخصوص مشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة LED, فيعد مشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية في البلديات بوحدات موفرة للطاقة من المشاريع الهامة التي تعمل عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى حيث تبلغ مساهمة فلس الريف في هذا المشروع خمسة ملايين دينار يتم صرفها بشكل سنوي وعلى مدى سبع سنوات والباقي على حساب البلديات التي سيتم تنفيذ المشروع فيها ومن المتوقع الانتهاء من أعمال استبدال وحدات الإنارة نهاية عام 2024.

--(بترا)

م ف/ف ق

07/10/2023 14:13:50