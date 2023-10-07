استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

رام الله 7 تشرين الأول (بترا)-استشهد مواطن فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية اللبن الغربي غرب مدينة رام الله. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان له ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني بالقرب من قرية اللبن الغربي، بزعم تنفيذه عملية طعن ضد جنود الاحتلال . --(بترا) م ف/ف ق 07/10/2023 13:45:03

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