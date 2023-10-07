استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله
التاريخ
10/7/2023 2:29:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الأول (بترا)-استشهد مواطن فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية اللبن الغربي غرب مدينة رام الله.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان له ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب فلسطيني بالقرب من قرية اللبن الغربي، بزعم تنفيذه عملية طعن ضد جنود الاحتلال .
--(بترا)
م ف/ف ق
07/10/2023 13:45:03
MENAFN07102023000117011021ID1107205830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.