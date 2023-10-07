اختتام أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على إجراءات حماية الأسرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- اختتمت أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على دليل إجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري اليوم السبت، والذي نفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف/مكتب الأردن.

واستهدف البرنامج الذي عقد في محافظة العقبة ممثلين عن إدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة/ الطب الشرعي والنفسي وقرى الأطفال SoS في إقليم الجنوب.

وتضمن البرنامج التدريبي تقديم المشاركين والمشاركات لجلسات تدريبية على مواضيع الدليل باستخدام أدوات التدريب المختلفة كتقديم العروض وعمل مجموعات عمل وتوزيع الأدوار وطرح الأسئلة والإجابة عليها.

وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي خلال حضوره حفل الاختتام الى أن المجلس يسعى مع شركائه ومع منظمة اليونيسف باستمرار الى التطوير والتحديث بمنظومة الحماية من العنف وتمثلت هذه التحديثات بإعداد إجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجالة لحالات العنف من خلال ترسيخ منهجية إدارة الحالة التي حددت الآليات والأدوات والإجراءات والمسؤوليات للجهات كافة مقدمة الخدمة لحالات العنف.

وقال إن أهمية هذا البرنامج تأتي لتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، على الإجراءات الموجودة في الدليل، مبينا انه سيكون في نهاية البرنامج تقييم للمشاركين والمشاركات وفقاً لمعايير معتمدة لغايات اعتمادهم من قبل مؤسساتهم كمدربين لتدريب زملائهم المعنيين في التعامل مع حالات العنف على مواضيع الدليل.

وتضمنت المرحلة الأولى التدريب على مواضيع الدليل المتضمنة السياسات والتشريعات والأطر الناظمة والتعريفات والمبادئ الإنسانية اضافة لإجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث في التعامل مع حالات العنف الأسري والمهام والمسؤوليات المناطة بالعاملين مع الحالات، ومسارات التعامل مع الحالات وفقًا لتصنيفها كالاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وإفساد الرابطة الزوجية.

كما تضمنت المرحلة الأولى إجراءات الطب الشرعي والحالة للنساء المعرضات للخطر، وإدارة الحالة لمؤسسات المجتمع المدني.

وكانت المرحلة الثانية قد تضمنت مهارات وأساليب التدريب إعطاء مهارة التدريب الفعال وسياساته، بالإضافة لفنيات تصميم الجلسة التدريبية وتوزيع المهام، وآليات التقييم القبلي والبعدي.

وكان المجلس واليونيسف قد قاما بإعداد دليل إجراءات أدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري في العام 2021 وتم البدء بتنفيذ برنامج تدريبي عليه ببداية هذا العام استهدف إقليم الوسط، واستكمل اليوم لإقليم الجنوب، وسينفذ البرنامج في إقليم الشمال خلال الربع الأخير من هذا العام.

--(بترا)

م ه /ف ق

07/10/2023 13:54:45