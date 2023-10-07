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أيلة تطلق المرحلة الأولى من منافسات دوري نون للمدارس

10/7/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 7 تشرين الأول (بترا)-أمين معايطة - أطلقت شركة واحة أيلة منافسات الموسم الثاني من "دوري نون" للمدارس الذي يهدف إلى تعزيز وتحفيز القدرات المعرفية لدى الطلبة.
ويُعنى دوري نون، الذي رعى إطلاقه مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، بإجراء مسابقات تستهدف رفع إلمام الطلاب في المراحل المدرسية بمعلومات عامة في شتى حقول المعرفة، والبدء في منافسات جادة فيما بينهم بهدف تحفيزهم على التنافس العلمي لتطوير قدراتهم وبما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة المرجوّة.
وأكد رئيس لجنة المبادرة ضرار الجوارنة، أهمية المنافسات في تعزز القدرات المعرفية لدى الطلبة، بناء على ما شهدته النسخة الأولى من الدوري، وهو ما يحقق أهداف مبادرة أيلة في إطلاق الدوري المتمثلة في تطوير المستويات المعرفية والثقافية خارج المنهاج الدراسي في حزمة من مجالات المعرفة بالإضافة إلى المهارات الفردية المتعلقة بدقة الملاحظة والتركيز والمهارات البصرية والإدراكية واللغوية.
يشار إلى أن "دوري نون" للمدارس يضم مجموعة من الأسئلة المتنوعة في مجالات عديدة منها ؛ التربية الإسلامية "تفسير للقرآن الكريم والسنة النبوية" واللغة العربية "شعر وأدب ونحو" والفنون والتاريخ والرياضيات والطبيعة والفضاء، بالإضافة إلى قياس المهارات الفردية من خلال عجلة حظ للإجابة على سؤال في أحد موضوعات؛ دقة الملاحظة والألعاب الحركية والمهارات اللغوية والأحاجي والألغاز والتناسق والحواس.
--(بترا)
ا م/ف ق
07/10/2023 13:37:31

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