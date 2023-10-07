أيلة تطلق المرحلة الأولى من منافسات دوري نون للمدارس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 7 تشرين الأول (بترا)-أمين معايطة - أطلقت شركة واحة أيلة منافسات الموسم الثاني من "دوري نون" للمدارس الذي يهدف إلى تعزيز وتحفيز القدرات المعرفية لدى الطلبة.
ويُعنى دوري نون، الذي رعى إطلاقه مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، بإجراء مسابقات تستهدف رفع إلمام الطلاب في المراحل المدرسية بمعلومات عامة في شتى حقول المعرفة، والبدء في منافسات جادة فيما بينهم بهدف تحفيزهم على التنافس العلمي لتطوير قدراتهم وبما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة المرجوّة.
وأكد رئيس لجنة المبادرة ضرار الجوارنة، أهمية المنافسات في تعزز القدرات المعرفية لدى الطلبة، بناء على ما شهدته النسخة الأولى من الدوري، وهو ما يحقق أهداف مبادرة أيلة في إطلاق الدوري المتمثلة في تطوير المستويات المعرفية والثقافية خارج المنهاج الدراسي في حزمة من مجالات المعرفة بالإضافة إلى المهارات الفردية المتعلقة بدقة الملاحظة والتركيز والمهارات البصرية والإدراكية واللغوية.
يشار إلى أن "دوري نون" للمدارس يضم مجموعة من الأسئلة المتنوعة في مجالات عديدة منها ؛ التربية الإسلامية "تفسير للقرآن الكريم والسنة النبوية" واللغة العربية "شعر وأدب ونحو" والفنون والتاريخ والرياضيات والطبيعة والفضاء، بالإضافة إلى قياس المهارات الفردية من خلال عجلة حظ للإجابة على سؤال في أحد موضوعات؛ دقة الملاحظة والألعاب الحركية والمهارات اللغوية والأحاجي والألغاز والتناسق والحواس.
--(بترا)
ا م/ف ق
07/10/2023 13:37:31
MENAFN07102023000117011021ID1107205828
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