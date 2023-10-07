20 قتيلا و550 جريحا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى

20 قتيلا و550 جريحا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/7/2023 2:29:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا)- بلغ عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى اليوم السبت 20 شخصا على الأقل، بحسب إحصائية صادرة عن نجمة داوود الحمراء للإسعافات الأولية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن عدد المصابين بجروح متفاوتة جراء العملية بلغ نحو 550 مصابا.
--(بترا)
ا ش
07/10/2023 13:38:25
MENAFN07102023000117011021ID1107205827
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