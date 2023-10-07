20 قتيلا و550 جريحا إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تشرين الأول (بترا)- بلغ عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى اليوم السبت 20 شخصا على الأقل، بحسب إحصائية صادرة عن نجمة داوود الحمراء للإسعافات الأولية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن عدد المصابين بجروح متفاوتة جراء العملية بلغ نحو 550 مصابا.

--(بترا)

ا ش

07/10/2023 13:38:25