إدارة السجون الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الأول (بترا) - أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع الأقسام في السجون الإسرائيلية المختلفة، وشرعت بعقوبات جماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين كافة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت جميع الأقسام، في سجون الاحتلال، وسحبت المحطات التلفزيونية المتوفرة لدى المعتقلين.

وبلغت إدارة السجون الصليب الأحمر بإلغاء جميع زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين التي كانت مقررة لابنائهم الأسرى في سجون الاحتلال.

--(بترا)

م . ف /اص

07/10/2023 13:24:22