إدارة السجون الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

إدارة السجون الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين
التاريخ
10/7/2023 2:29:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الأول (بترا) - أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جميع الأقسام في السجون الإسرائيلية المختلفة، وشرعت بعقوبات جماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين كافة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت جميع الأقسام، في سجون الاحتلال، وسحبت المحطات التلفزيونية المتوفرة لدى المعتقلين.
وبلغت إدارة السجون الصليب الأحمر بإلغاء جميع زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين التي كانت مقررة لابنائهم الأسرى في سجون الاحتلال.
--(بترا)
م . ف /اص
07/10/2023 13:24:22
MENAFN07102023000117011021ID1107205826
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