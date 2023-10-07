اختتام المرحلة الأولى من دوري الناشئين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)-حسمت فرق فرسان الأردن، الرمثا، الوحدات، الحسين، الفيصلي، والأهلي تأهلها إلى المرحلة الثانية والنهائية من بطولة دوري الناشئين تحت 17 لأندية النخبة، لموسم 2023/2024، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور الأول.

واستقر فرسان الأردن بصدارة ترتيب فرق الدور الأول برصيد 26 نقطة، يليه الرمثا 23، الوحدات 21، الحسين والفيصلي 19، الأهلي 17، شباب الأردن 12، العربي 11، الاتحاد وعمان أف سي والجزيرة 10، وكفرجايز أخير بـ 6 نقاط.

وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 17، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في المقابل، انتقلت فرق شباب الأردن، العربي، الاتحاد، عمان أف سي، الجزيرة، وكفر جايز، للمنافسة في الدور الثاني لأندية الدرجات بالإضافة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.

--(بترا)

خ خ / اص / س س

07/10/2023 13:22:01