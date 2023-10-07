ميدالية برونزية للاعب منتخب الكراتيه الجعفري بدورة الألعاب الآسيوية

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية تحت وزن (84 كغم)، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين. وظفر الجعفري بالميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب الصين تايبيه وي تشان بنتيجة 15-5. ويلعب،اليوم السبت ، عبد الرحمن المصاطفة لاعب المنتخب الوطني،على الميدالية الذهبية في البطولة. --(بترا) خ خ / أ ص / س س 07/10/2023 13:07:50

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