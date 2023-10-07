ميدالية برونزية للاعب منتخب الكراتيه الجعفري بدورة الألعاب الآسيوية

ميدالية برونزية للاعب منتخب الكراتيه الجعفري بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/7/2023 2:29:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- فاز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية تحت وزن (84 كغم)، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.
وظفر الجعفري بالميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب الصين تايبيه وي تشان بنتيجة 15-5.
ويلعب،اليوم السبت ، عبد الرحمن المصاطفة لاعب المنتخب الوطني،على الميدالية الذهبية في البطولة.
--(بترا)
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07/10/2023 13:07:50
MENAFN07102023000117011021ID1107205824
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