الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ في جميع مستشفياتها

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ في جميع مستشفياتها
التاريخ
10/7/2023 2:29:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الأول (بترا) - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الضفة الغربية .
وأوعزت الكيلة في بيان، لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم ،موضحة أن المستشفيات جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة اثر العدوان الذي يشنه الاحتلال الاسرائيلي في الوقت الحالي ،ردا على عملية طوفان الأقصى .
-- (بترا )
م . ف / ا ص / س س
07/10/2023 13:12:02
MENAFN07102023000117011021ID1107205823
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