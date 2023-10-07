الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ في جميع مستشفياتها

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الأول (بترا) - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الضفة الغربية .

وأوعزت الكيلة في بيان، لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم ،موضحة أن المستشفيات جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة اثر العدوان الذي يشنه الاحتلال الاسرائيلي في الوقت الحالي ،ردا على عملية طوفان الأقصى .

-- (بترا )

م . ف / ا ص / س س

07/10/2023 13:12:02

