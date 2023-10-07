منتخب الجوجيتسو ينهي مشاركته في دورة الالعاب الأسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- انهى المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم السبت، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تُختتم يوم غد الاحد في مدينة هانغتشو الصينية.
وشارك في منافسات اليوم كل من يارا قاقيش (وزن تحت 63 كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت 85 كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم).
وحقق اللاعب بدر الخزاعي الفوز في نزاله الأول على حساب الكازاخستاني يلزهان في دور الـ 32 قبل أن يخسر في دور الـ 16 أمام اللاعب الكوري الجنوبي، كيم هيسيونج.فيما خرجت اللاعبة، يارا قاقيش، من دور ال16 أمام اللاعبة الفلبينية، أندريا لويس، فيما ودع اللاعب، حسين الرشيد، من دور الـ 32 وذلك بعد خسارته أمام الإيراني علي أكبر.
--(بترا)
خ خ / اص / س س
07/10/2023 12:57:56
MENAFN07102023000117011021ID1107205822
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