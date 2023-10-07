منتخب الجوجيتسو ينهي مشاركته في دورة الالعاب الأسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- انهى المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم السبت، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تُختتم يوم غد الاحد في مدينة هانغتشو الصينية.

وشارك في منافسات اليوم كل من يارا قاقيش (وزن تحت 63 كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت 85 كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم).

وحقق اللاعب بدر الخزاعي الفوز في نزاله الأول على حساب الكازاخستاني يلزهان في دور الـ 32 قبل أن يخسر في دور الـ 16 أمام اللاعب الكوري الجنوبي، كيم هيسيونج.فيما خرجت اللاعبة، يارا قاقيش، من دور ال16 أمام اللاعبة الفلبينية، أندريا لويس، فيما ودع اللاعب، حسين الرشيد، من دور الـ 32 وذلك بعد خسارته أمام الإيراني علي أكبر.

--(بترا)

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07/10/2023 12:57:56