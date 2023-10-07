الصادق تفوز بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين بالمجلس الأولمبي الآسيوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك بالتزامن مع استضافة مدينة هانغتشو الصينية لدورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة.

ونجحت الصادق في أن تكون من بين 10 أعضاء تم انتخابهم في عضوية لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي والذي اتاح للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022) في التصويت والذي بدأ مع انطلاق الألعاب يوم 23 أيلول الماضي.

وتمكنت "الصادق" في نيل ما مجموعه 4410 صوت لتحصل على مقعدها ممثلةً عن منطقة غرب آسيا إلى جانب لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا والذي نال ما مجموعه 2381 صوتا.

وتعتبر جوليانا الصادق من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم حيث تمكنت من نيل العديد من الإنجازات كان أهمها حصولها على فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة وبطلة آسيا في مناسبتين وبطلة النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية (جاكارتا 2018) وشاركت في عام 2021 بدورة الألعاب الأولمبية والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.

--(بترا)

خ خ / ا ص / س س

07/10/2023 12:50:28