الصادق تفوز بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين بالمجلس الأولمبي الآسيوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك بالتزامن مع استضافة مدينة هانغتشو الصينية لدورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة.
ونجحت الصادق في أن تكون من بين 10 أعضاء تم انتخابهم في عضوية لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي والذي اتاح للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022) في التصويت والذي بدأ مع انطلاق الألعاب يوم 23 أيلول الماضي.
وتمكنت "الصادق" في نيل ما مجموعه 4410 صوت لتحصل على مقعدها ممثلةً عن منطقة غرب آسيا إلى جانب لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا والذي نال ما مجموعه 2381 صوتا.
وتعتبر جوليانا الصادق من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم حيث تمكنت من نيل العديد من الإنجازات كان أهمها حصولها على فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة وبطلة آسيا في مناسبتين وبطلة النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية (جاكارتا 2018) وشاركت في عام 2021 بدورة الألعاب الأولمبية والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.
--(بترا)
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07/10/2023 12:50:28
MENAFN07102023000117011021ID1107205821
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