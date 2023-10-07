مجلس النواب ينعى العين السابق البخيت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول(بترا)- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت، الذي انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت.

وقال الصفدي: برحيل البخيت نفتقد رجل دولة نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه وشعبه وأمته، وكان مثالاً في الإخلاص والعطاء في شتى مواقع المسؤولية التي تقلدها.

وأعرب الصفدي عن أصدق تعازيه ومواساته لذويه وعشيرته ، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

--(بترا)

/ م خ/اص / س س

07/10/2023 12:57:21