مجلس النواب ينعى العين السابق البخيت
التاريخ
10/7/2023 2:29:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول(بترا)- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت، الذي انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت.
وقال الصفدي: برحيل البخيت نفتقد رجل دولة نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه وشعبه وأمته، وكان مثالاً في الإخلاص والعطاء في شتى مواقع المسؤولية التي تقلدها.
وأعرب الصفدي عن أصدق تعازيه ومواساته لذويه وعشيرته ، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
--(بترا)
/ م خ/اص / س س
07/10/2023 12:57:21
MENAFN07102023000117011021ID1107205820
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