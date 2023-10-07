إصابات بقصف طائرات الاحتلال لمناطق في غزة

إصابات بقصف طائرات الاحتلال لمناطق في غزة
التاريخ
10/7/2023 2:29:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 7 تشرين الأول (بترا) -امجد الشوا- أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة ، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعا شمال غربي مدينة غزة ومنطقة محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال القطاع والفخاري شرق خانيونس جنوب القطاع.
-- (بترا )
ا ش /اص / س س
07/10/2023 12:49:49
MENAFN07102023000117011021ID1107205819
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