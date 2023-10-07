إصابات بقصف طائرات الاحتلال لمناطق في غزة

غزة 7 تشرين الأول (بترا) -امجد الشوا- أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة ، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعا شمال غربي مدينة غزة ومنطقة محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال القطاع والفخاري شرق خانيونس جنوب القطاع. -- (بترا ) ا ش /اص / س س 07/10/2023 12:49:49

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