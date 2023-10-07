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عباس : من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه

10/7/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 7 تشرين الأول(بترا)- ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.
ووجه الرئيس عباس الى ضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس لمواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.
ودعا الى توفير كل ما يلزم لتعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.
--(بترا)
م ف /اص / س س
07/10/2023 12:43:49

MENAFN07102023000117011021ID1107205818

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