عباس : من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه
التاريخ
10/7/2023 2:29:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 تشرين الأول(بترا)- ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.
ووجه الرئيس عباس الى ضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس لمواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.
ودعا الى توفير كل ما يلزم لتعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.
--(بترا)
م ف /اص / س س
07/10/2023 12:43:49
MENAFN07102023000117011021ID1107205818
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