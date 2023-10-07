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الرنتيسي منسقة عامة في كأس آسيا للرجال

10/7/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا الأردنية عبير الرنتيسي،منسقة عامة في ستاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا للرجال المقررة في قطر 2023.
وستكون الرنتيسي، أول سيدة تشغل منصب المنسق العام على مستوى بطولات كأس آسيا للرجال، وجاء اختيارها ضمن كوكبة من المراقبين الآسيويين المعتمدين من مختلف دول القارة، نظرا لما تملكه من خبرات كبيرة في مراقبة وإدارة وتنسيق العديد من المباريات الدولية والبطولات.
وسبق وأن تم اختيار الرنتيسي مديرة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا اخيرا ، كما تولت هذه المهام في نهائيات كأس آسيا للسيدات الأخيرة التي جرت في الهند.
وتحضيراً لهذه المهمة كان الاتحاد الآسيوي عقد ورشة عمل في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 الحالي وخصصت لجميع المنسقين العامين في كأس آسيا والذين شاركوا في ورشة عمل مماثلة لمديري المنتخبات المشاركة في النهائيات القارية.
من جانبها، عبرت الرنتيسي عن تقديرها للاتحاد الآسيوي على اختيارها لهذه المهمة، التي تؤكد المساعي لدعم القطاع النسوي والثقة بقدرات العاملات به على مختلف المجالات.
--(بترا)
خ خ / اص / س س
07/10/2023 12:31:45

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