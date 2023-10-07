الرنتيسي منسقة عامة في كأس آسيا للرجال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا الأردنية عبير الرنتيسي،منسقة عامة في ستاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا للرجال المقررة في قطر 2023.
وستكون الرنتيسي، أول سيدة تشغل منصب المنسق العام على مستوى بطولات كأس آسيا للرجال، وجاء اختيارها ضمن كوكبة من المراقبين الآسيويين المعتمدين من مختلف دول القارة، نظرا لما تملكه من خبرات كبيرة في مراقبة وإدارة وتنسيق العديد من المباريات الدولية والبطولات.
وسبق وأن تم اختيار الرنتيسي مديرة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا اخيرا ، كما تولت هذه المهام في نهائيات كأس آسيا للسيدات الأخيرة التي جرت في الهند.
وتحضيراً لهذه المهمة كان الاتحاد الآسيوي عقد ورشة عمل في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 الحالي وخصصت لجميع المنسقين العامين في كأس آسيا والذين شاركوا في ورشة عمل مماثلة لمديري المنتخبات المشاركة في النهائيات القارية.
من جانبها، عبرت الرنتيسي عن تقديرها للاتحاد الآسيوي على اختيارها لهذه المهمة، التي تؤكد المساعي لدعم القطاع النسوي والثقة بقدرات العاملات به على مختلف المجالات.
--(بترا)
خ خ / اص / س س
07/10/2023 12:31:45
MENAFN07102023000117011021ID1107205817
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