الشواربة عضوا باستشاري الأمم المتحدة للحكومات المحلية و الإقليمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا)- عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عضوا في الفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية و الإقليمية.
وسيعمل الفريق الذي يضم 20 عضوا من مختلف دول العالم كآلية لتقوية انخراط الحكومات المحلية والإقليمية وتعزيز مشاركتها في عملية التخطيط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة الى إشراك المساهمات من أصحاب المصلحة على مستوى الإدارات المحلية وتعزيز التنسيق والتعاون بين المدن والمناطق والدول والعمليات الدولية، لدعم السياسات وتحديد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 و الخطة الحضرية الجديدة.
--(بترا)
ع ع /اص / س س
07/10/2023 12:20:12
MENAFN07102023000117011021ID1107205816
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