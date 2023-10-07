الشواربة عضوا باستشاري الأمم المتحدة للحكومات المحلية و الإقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا)- عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عضوا في الفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية و الإقليمية.

وسيعمل الفريق الذي يضم 20 عضوا من مختلف دول العالم كآلية لتقوية انخراط الحكومات المحلية والإقليمية وتعزيز مشاركتها في عملية التخطيط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة الى إشراك المساهمات من أصحاب المصلحة على مستوى الإدارات المحلية وتعزيز التنسيق والتعاون بين المدن والمناطق والدول والعمليات الدولية، لدعم السياسات وتحديد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 و الخطة الحضرية الجديدة.

--(بترا)





ع ع /اص / س س

07/10/2023 12:20:12