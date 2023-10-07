مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى

مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/7/2023 2:29:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا) -أفادت وسائل اعلام اسرائيلية سقوط مئات الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال الساعات الأولى لاندلاع عملية طوفان الاقصى.
ونقل موقع دافار العبري عن مركز برزيلاي الطبي في عسقلان سقوط 68 قتيلا اسرائيليا غالبيتهم من جنود الاحتلال، ونقل اكثر من 140 مصابا، جراح العشرات منهم خطرة، الى مستشفى سوروكا في بئر السبع.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
07/10/2023 12:15:11
MENAFN07102023000117011021ID1107205815
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