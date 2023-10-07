مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا) -أفادت وسائل اعلام اسرائيلية سقوط مئات الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال الساعات الأولى لاندلاع عملية طوفان الاقصى. ونقل موقع دافار العبري عن مركز برزيلاي الطبي في عسقلان سقوط 68 قتيلا اسرائيليا غالبيتهم من جنود الاحتلال، ونقل اكثر من 140 مصابا، جراح العشرات منهم خطرة، الى مستشفى سوروكا في بئر السبع. --(بترا) م . ف /اص / س س 07/10/2023 12:15:11

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.