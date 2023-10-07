وزير الجيش الاسرائيلي يوعز باستدعاء قوات الاحتياط

وزير الجيش الاسرائيلي يوعز باستدعاء قوات الاحتياط
التاريخ
10/7/2023 2:29:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا) - أوعز وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت،اليوم السبت ، باستدعاء قوات الاحتياط في الجيش بشكل واسع.
وقال غالانت في تصريحات لاذاعة الجيش (جالي تساهل) ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيعقد اجتماعا عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم .
وبحسب الاذاعة ، سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
07/10/2023 11:46:40
MENAFN07102023000117011021ID1107205814
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