وزير الجيش الاسرائيلي يوعز باستدعاء قوات الاحتياط

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 7 تشرين الأول (بترا) - أوعز وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت،اليوم السبت ، باستدعاء قوات الاحتياط في الجيش بشكل واسع.

وقال غالانت في تصريحات لاذاعة الجيش (جالي تساهل) ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيعقد اجتماعا عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم .

وبحسب الاذاعة ، سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس المعارضة، يائير لبيد، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

07/10/2023 11:46:40