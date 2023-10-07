الفايز ينعى العين السابق معروف البخيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الأول (بترا) - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عضو مجلس الأعيان السابق، رئيس الوزراء الأسبق ، الدكتور معروف البخيت ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت .
وقال الفايز انه بوفاة البخيت يفقد الوطن قامة وطنية وسياسية ، فالمرحوم كان على الدوام صادقا محبا ومخلصا لوطنه ومليكه ، وكانت حياته على الدوام حافلة بالعطاء للوطن والتضحية في مختلف المواقع التي عمل بها المدنية والعسكرية وفي مجلس الأعيان ، ومن المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق .
و تقدم الفايز بتعازيه الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته ،داعيا المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
-- (بترا)
م ش/اص / س س
07/10/2023 11:30:37
MENAFN07102023000117011021ID1107205813
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