الفايز ينعى العين السابق معروف البخيت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الأول (بترا) - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عضو مجلس الأعيان السابق، رئيس الوزراء الأسبق ، الدكتور معروف البخيت ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت .

وقال الفايز انه بوفاة البخيت يفقد الوطن قامة وطنية وسياسية ، فالمرحوم كان على الدوام صادقا محبا ومخلصا لوطنه ومليكه ، وكانت حياته على الدوام حافلة بالعطاء للوطن والتضحية في مختلف المواقع التي عمل بها المدنية والعسكرية وفي مجلس الأعيان ، ومن المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق .

و تقدم الفايز بتعازيه الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته ،داعيا المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

-- (بترا)

م ش/اص / س س

07/10/2023 11:30:37