وليد فواز يروج لمسلسل صوت وصورة ويعلق: يوم 14 أكتوبر على قناة Dmc

MENAFN - Youm7) روج الفنان وليد فواز لمسلسل "صوت وصورة" المقرر عرضه على قناة دى إم سى يوم 14 أكتوبر الحالي، حيث نشر صورة البوستر الخاص به وعلق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله من يوم 14 أكتوبر على دى إم سى .

ويجسد الفنان وليد فواز خلال أحداث مسلسل "صوت وصورة" الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض على قناة DMC ، دور زوج حنان مطاوع ولديها منها ابنة، وهو شخص لا مبالى ولا يساعد زوجته في المصروفات، ودائمًا مع يدخلان في خلافات شديدة بسبب تصرفاته.

وأعلنت منصة watch it عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع يوم 13 اكتوبرالجارى، قبل العرض التليفزيونى بـ 24 ساعة، حيث يعرض على قناة dmc يوم 14 أكتوبر الجارى، وهو من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويعرض على شاشات المتحدة في عرضه الأول .

وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.

وكانت قد طرحت قناة DMC البرومو الدعائى لمسلسل "صوت صورة" والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض قريبًا، وكشف البرومو عن طبيعة العمل الذى يتناول سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ومدى تضليلها للواقع واستخدامها في التشويش وإدخال مستخدميها في العديد من الأزمات والمشاكل، والمسلسل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، وآخرون،

تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



