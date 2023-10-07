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أمينة تطرح كليب «تحيا مصر» احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد

10/7/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت المطربة الشعبية أمينة أحدث ميدلى غنائى وطنى لها تحت عنوان «تحيا مصر» على طريقة الفيديو "lyrics" على هامش احتفالات مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "الفيس بوك" للتواصل الاجتماعى.



وتضمن ميدلى «تحيا مصر» مجموعة من الأغانى الوطنية الشهيرة لنجوم الغناء فى هوليوود الشرق الأوسط فمنها: الإيد فى الأيد، يا حبيبتي يا مصر، ادخلوها سالمين، حلوة بلادي السمرا، ياللى عاش حبك يعلم، عيشتى يا مصر وعاشوا ولادك، يا أغلى أسم فى الوجود.



وجدير بالذكر بأن ميدلى "تحيا مصر"، هو من غناء المطربة أمينة وتوزيع موسيقى والفواصل الموسيقية للموزع حاتم نصر وترتيب المقامات الموسيقية والغناء للملحن حسين زكريا وأشراف عام ل سامح على.







وفى سياق أخر تعيش الفنانة أمينة حالة من النشاط الفنى المكثف ما بين الغناء والتمثيل سوياً خلال الفترة الجارية، حيث أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم " زعلانه على إيه يا خايبة"، وهى من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.



ومن جانبه يعرض للفنانة أمينة حاليًا فى دور العرض السينمائى فيلم «دولارات دولارات»، بمشاركة مجموعة من النجوم وعلى رأسهم: النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، هاله فاخر، إبراهيم المصرى، راندا البحيرى، محمود حافظ، علاء مرسى، طاهر أبو ليله، صبرى عبد المنعم، حسن عبد الفتاح وآخرين وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضرى.



ومستكملا لهذا السياق، بأن انتهت أيضاً المطربة أمينة من تسجيل أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وذلك من أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى يشاركها فى البطولة النجم محمود الليثى وآخرين وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى، والذى رفع شعار الفركش مؤخراً وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.



وجدير بالذكر أن آخر أغانى المطربة الشعبية أمينة كليب «بتخونى يا وليد» والذى تخطى حاجز نصف مليون مشاهدة آنذاك على موقع الفيديوهات الشهير ال"يوتيوب" وهو من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر هانى محروس وإشراف عام سامح على ومن إخراج كامبا.







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