محمود عبد المغنى وأيتن عامر يبدأن تصوير درويلة فى 6 أكتوبر

MENAFN - Youm7) يتواجد النجوم محمود عبد المغني وأيتن عامر ومحمد على رزق، فى مدينة السادس من أكتوبر ، من أجل تصوير فيلم جديد يحمل عنوان "درويلة" من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل.

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغني فيلم شمس ، وتدور أحداث الفيلم حول (خالد) الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته (شمس)، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

شمس فيلم دراما وتشويق وغموض، بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم هو التجربة السينمائية الأولى للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.

يينما تعاقدت الفنانة أيتن عامر على بطولة فيلم جديد بعنوان "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته بيومى فؤاد ونجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وعدد آخر من الفنانين.