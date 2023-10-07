سهير شلبى: رئيسنا بيحفر فى الصخر وأؤيد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

(MENAFN
- Youm7) قالت الإعلامية سهير شلبي لـ"اليوم السابع"، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية الجديدة، مضيفة: "رئيسنا بيحفر في الصخر وبيعمل المستحيل، واللي حصل في السنين اللي فاتت مشوفناهوش قبل كده، إنجازات كتير غابت عننا لسنوات طويلة في كافة المجالات الزراعة وعشوائيات والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين إنجازات لم يسبق لها مثيل".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
وطاف المشاركون الشوارع حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
وأكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.
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