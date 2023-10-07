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سهير شلبى: رئيسنا بيحفر فى الصخر وأؤيد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

10/7/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الإعلامية سهير شلبي لـ"اليوم السابع"، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية الجديدة، مضيفة: "رئيسنا بيحفر في الصخر وبيعمل المستحيل، واللي حصل في السنين اللي فاتت مشوفناهوش قبل كده، إنجازات كتير غابت عننا لسنوات طويلة في كافة المجالات الزراعة وعشوائيات والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين إنجازات لم يسبق لها مثيل".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.
وطاف المشاركون الشوارع حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
وأكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.



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