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المخرج السعيد منسي يكشف تفاصيل عرضه توتة توتة ضمن مبادرة ولد هنا

10/7/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المخرج المسرحى السعيد منسي
تفاصيل عرضه الجديد " توته توته " والذى من المقرر انطلاقه غداً الأحد الموافق 8 أكتوبر، على المسرح العائم الصغير، وهو من إنتاج مسرح المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوى.


وقال المخرج السعيد منسى لليوم السابع : هناك مبادرة جديدة " ولد هنا " تتحدث عن التنويريين والشخصيات المؤثرة فى تاريخ مصر، وغالباً نركز فى تلك المبادرة على الشخصيات المجهولة، وحاولت خلال العرض التركيز على الشخصيات الغير معروفة بجانب المعروفين مثل نبوية موسى، وأحمد زويل، نعيمة الأيوبى، الإمام محمد عيده، وفاروق الباز.


وتابع : كل تلك الشخصيات مواليد الدلتا ووجه بحرى، وفى اعتقادى أن مسرح المواجهة والتجوال هو مسرح مهم جدا لأنه يطرح قضايا حقيقية وأحلام ناس بسيطة جداً نشأوا فى قرى ونجوع مصر واجتهدوا لتحقيق حلمهم، والعرض من تأليف وأشعار طارق عمار والحان محمد حمدى.


يذكر أن أخر عروض المخرج السعيد المنسى عرض " الحب فى زمن الكوليرا " الذى عرض على مسرح الطليعة وهو العرض الحاصل على جائزة أفضل عرض مسرحى ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة الخامسة عشر، كما حصل أيضا بالمهرجان على جوائز أفضل أشعار لحامد السحرتى، أفضل دراماتورج لمينا بباوى، أفضل تأليف موسيقى لوليد الشهاوى، وجائزة أفضل مخرج للسعيد منسى.




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