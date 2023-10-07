لو بتحب الديكور اليابانى اعرف إزاي تدمجه بشكل عصري مع شقتك الحديثة

(MENAFN
- Youm7) إذا كنت قد زرت اليابان من قبل، فسوف تصادف ثقافة غنية جدًا وتقاليد غارقة بعمق في الحياة اليومية، يعود تاريخها إلى آلاف السنين وينعكس بشكل جميل في هندستها المعمارية والديكورات
الداخلية، وتحيط البساطة الهادئة بالتصاميم المتواضعة للثقافة اليابانية.
وتعد المناظر الخالية من العوائق واللمسات الطبيعية والاستخدامات الخشبية والأجواء الشبيهة بالزن بعض أفكار التصميم اليابانية النموذجية التي توفر ملاذًا هادئًا بعيدًا عن صخب الحياة في المدينة. إذا كنت تحب تجربتها في المنزل، إليك بعض أسرار التصميم القادمة من اليابان والتي ستلهمك لبناء منزل جميل وفقًا لموقع "hipcouch".
نصائح للحصول على لمسة يابانية في المنزل:
إحضار الطبيعة:
تعد نباتات الخيزران والبونساي التقليدية من أفكار الديكور المنزلي الشائعة في اليابان التي يمكن دمجها بسهولة مع ديكور بيتك. يمكنك أيضًا التفكير في إضافة نباتات أنيقة مثل النخيل أو الأوركيد إلى منزلك، مهما كان اختيارك، اجعلها بسيطة وطبيعية وخضراء. إن لم يكن في الداخل، فإن المساحات الخضراء الخارجية التي يمكن مشاهدتها من داخل المنزل من خلال النوافذ الكبيرة والممتدة تعمل بشكل رائع أيضًا.
الطبيعة للداخل
دمج الأبواب المنزلقة: تتميز اليابان بارتفاع تكلفة المعيشة ومساحة محدودة، مما يجعل من المهم الحفاظ على كل بوصة مربعة من المساحة. وهو ما يدفعهم لاختيار الأبواب المنزلقة بدلاً من الأبواب التقليدية التي تشغل مساحة كبيرة، وهو ما يساعد على توفير المساحة.
الابواب المنزلقة
أحواض الأستحمام:
الثقافة اليابانية تمتلئ بالطبيعة في كل شيء، والماء يعتبر من العناصر الطبيعية، وهو أمر هام، مما يجعل الشخص يأخذ حمامه بكل هدوء، ويكون الحمام صغير ويحتوى على مقاعد طويلة، مما يجعل الشخص يستمتع بالحمام مع الشعور بالمزيد من الراحة الجمة.
حوض الاستحمام
اختيار الأثاث الذى يحدث فارق:
الشكل الياباني للأثاث منخفض بشكل كبير، ويصل للأرض، مما يمنع تواجد الكراسى والأرائك الواسعة المرتفعة، ويمكن دمج الأثاث المختلف من خلال وضع طاولة خشبية منخفضة بوسائد أرضية، والتي يمكن تناول الطعام عليها، مع وضع لوحات تظهر الثقافة اليابانية.
اثاث
المدخل مهم:
المدخل في المنزل الياباني هام وبسيط إلى حد كبير، وخالى من أي فوضى، مما يجعله رائع وجذاب وهو المكان الذى يتم فيه استقبال الزوار، ويتم خلع الحذاء فور الوصول للمنزل، واستبداله بالنعال الداخلية في المنزل، ويسمح لضوء النهار بالدخول بسهولة.
المدخل مهم
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