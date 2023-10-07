لو بتحب الديكور اليابانى اعرف إزاي تدمجه بشكل عصري مع شقتك الحديثة

MENAFN - Youm7) إذا كنت قد زرت اليابان من قبل، فسوف تصادف ثقافة غنية جدًا وتقاليد غارقة بعمق في الحياة اليومية، يعود تاريخها إلى آلاف السنين وينعكس بشكل جميل في هندستها المعمارية والديكوراتالداخلية، وتحيط البساطة الهادئة بالتصاميم المتواضعة للثقافة اليابانية.وتعد المناظر الخالية من العوائق واللمسات الطبيعية والاستخدامات الخشبية والأجواء الشبيهة بالزن بعض أفكار التصميم اليابانية النموذجية التي توفر ملاذًا هادئًا بعيدًا عن صخب الحياة في المدينة. إذا كنت تحب تجربتها في المنزل، إليك بعض أسرار التصميم القادمة من اليابان والتي ستلهمك لبناء منزل جميل وفقًا لموقع "hipcouch".نصائح للحصول على لمسة يابانية في المنزل:إحضار الطبيعة:

تعد نباتات الخيزران والبونساي التقليدية من أفكار الديكور المنزلي الشائعة في اليابان التي يمكن دمجها بسهولة مع ديكور بيتك. يمكنك أيضًا التفكير في إضافة نباتات أنيقة مثل النخيل أو الأوركيد إلى منزلك، مهما كان اختيارك، اجعلها بسيطة وطبيعية وخضراء. إن لم يكن في الداخل، فإن المساحات الخضراء الخارجية التي يمكن مشاهدتها من داخل المنزل من خلال النوافذ الكبيرة والممتدة تعمل بشكل رائع أيضًا.



الطبيعة للداخل





دمج الأبواب المنزلقة: تتميز اليابان بارتفاع تكلفة المعيشة ومساحة محدودة، مما يجعل من المهم الحفاظ على كل بوصة مربعة من المساحة. وهو ما يدفعهم لاختيار الأبواب المنزلقة بدلاً من الأبواب التقليدية التي تشغل مساحة كبيرة، وهو ما يساعد على توفير المساحة.



الابواب المنزلقة

أحواض الأستحمام:

الثقافة اليابانية تمتلئ بالطبيعة في كل شيء، والماء يعتبر من العناصر الطبيعية، وهو أمر هام، مما يجعل الشخص يأخذ حمامه بكل هدوء، ويكون الحمام صغير ويحتوى على مقاعد طويلة، مما يجعل الشخص يستمتع بالحمام مع الشعور بالمزيد من الراحة الجمة.



حوض الاستحمام

اختيار الأثاث الذى يحدث فارق:

الشكل الياباني للأثاث منخفض بشكل كبير، ويصل للأرض، مما يمنع تواجد الكراسى والأرائك الواسعة المرتفعة، ويمكن دمج الأثاث المختلف من خلال وضع طاولة خشبية منخفضة بوسائد أرضية، والتي يمكن تناول الطعام عليها، مع وضع لوحات تظهر الثقافة اليابانية.



اثاث

المدخل مهم:

المدخل في المنزل الياباني هام وبسيط إلى حد كبير، وخالى من أي فوضى، مما يجعله رائع وجذاب وهو المكان الذى يتم فيه استقبال الزوار، ويتم خلع الحذاء فور الوصول للمنزل، واستبداله بالنعال الداخلية في المنزل، ويسمح لضوء النهار بالدخول بسهولة.





المدخل مهم



