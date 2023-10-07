نصائح تساعد ابنك على تحسين تحصيله في المذاكرة.. الترفيه مطلوب

MENAFN - Youm7) مع بداية العام الدراسي يواجه الوالدين تحديات عديدة أهمها كيفية تعود الأبناء على المذاكرة بعد الإجازةمع تقنين أو منع استخدام الهواتف الذكية والرياضات التي كانوا يمارسونها خلال العطلة الصيفية، ووفقًا لما أشار إليها الدكتور عبد العزيز آدمعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسيةيستعرض اليوم السابع خلال السطور التاليةبعض النصائح الهامة التي تساعد الطفلفي التحصيل بشكل أفضل وبدون مشكلات.

طفل يذاكر





تخصيص وقت للترفيه خلال اليوم:

يجب عدم اقتصار فترة الدراسة على المذاكرة وحسب لذلك يجب تخصيص وقت للترفيه يمكن خلاله مشاهدة التلفاز أو اللعب قليلًا ولاسيما بعد العودة من المدرسة مباشرة، فالترفيه مطلوب في اليوم للعمل على تحسين المزاج.

تعويد الأبناء على تحمل المسئولية:

الواجب المدرسي هو أحد المسئوليات والمهام التي يجب على الأبناء ادائها وهذا سيحفزهم لجعلها من أولوياتهم قبل التفكير في اللعب أو الترفيه، وهو أحد الاساليب التربوية التي تعود الاطفال الاعتماد على نفسه.

تنظيم الوقت:

عند عمل جدول محدد للمهام اليومية بما في ذلك مواعيد النوم والاستيقاظ والمذاكرة والترفيه، كل ذلك سيساعد الأبناء على تنظيم مهامهم وتوزيعها على مدار اليوم مع الابتعاد بشكل تام عن الهواتف وإهدار الوقت في اللعب.

تشجيع النشاط:

الكسل هو من أكثر السلوكيات التي تستمر مع الأبناء لما بعد الاجازة وتجعلهم مدمنون على استخدام الهاتف، وهذا يمكن التغلب عليه بتشجيعهم على النشاط والهمة في أداء واجبتهم والتحصيل العلمي خلال فترة الدراسة.

توضيح الهدف البعيد:

يجب توضيح الهدف البعيد من فكرة الدراسة والاستذكار بشكل عام وهذا قد يتمثل في فكرة تحقيق احلامهم والوصول للدرجة العلمية والاجتماعية التي يطمحون لها. فمثلًا إذا كان هدف الطفل أن يكون طبيبًا ناجحًا فهو لن يصل لذلك إلا إذا ركز في تعليمه وابتعد عن وسائله التشتيت كالهاتف واللهو وإهدار الوقت.

طفل يذاكرطفل



