أحمد عمره 8 سنوات وعاشق لعلم الفلك: ببسطه للأطفال ونفسى أكون رائد فضاء

MENAFN - Youm7) عشق الفضاء وباتت متعته الوحيدة هي النظر للسماء وتأمل النجوم والقمر واكتشاف ما وراء هذا العالم الغامض الملىء بالعديد من الأسرار التي ما زال العلم حتى الآن يسعى لاكتشافها، ورغم صغر عمر الطفل أحمد حماده البالغ من العمر 8 سنوات إلا أن هذا لم يمنعه من القراءة والبحث في علم الفلك.

أحمد ببدلة تقليدية لبدلة رائد الفضاء داخل مكتبته

وتحدث الطفل أحمد حماده عن بداية حبه وتعلقه بعلم الفضاء، حيث قال لـ"اليوم السابع": "أنا حبيت

علم الفلك

من وأنا عندى 4 سنين، وفاكر كنت وقتها أنا وبابا بنشترى حاجة بليل ووالدى فجأة قال لى بص يا أحمد للقمر، وبصيت له واستغربت وسألته هو ليه القمر متاكل منه حتة دلوقتى، فلما رجعنا البيت شرح لى مراحل اكتمال القمر ومن وقتها وأنا حبيت علم الفلك".

أحمد ببدلة رائد الفضاء داخل مكتبه

شجع والد أحمد ابنه على اهتمامه بعلم الفلك وساعده في التعرف أكثر على هذا العلم، حيث قال أحمد: "بابا أخدنى بعد كده لمعرض الكتاب واشترى ليا كتب عن الفضاء، وبدأت أقرأ فيه وأعمل فيديوهات كمان من خلال اللى اتعلمته من الكتب وأنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأت أقدم محاضرات للأطفال والكبار يشوفوا القمر والكواكب من التلسكوب بتاعى".

صورة أحمد حماده سلطان بموقع وكالة الفضاء الأوربيةإعلان فوز أحمد

وتابع: "بابا اللي بيصورني وبيخليني أعمل فيديوهات من وأنا عندي 5 سنين عن الفضاء".

أحمد فى محاضرة للأطفال

يستطيع أحمد التوفيق بين دراسته بالمدرسة وحبه وشغفه لعلم الفلك، كما سعى لتصميم نموذج لتلسكوب جيمس ويب الفضائ ، من الورق المقوي، والتي اشترك بها في مسابقة أعلنتها وكاله الفضاء الأوروبية وفاز مع مجموعة من الأطفال من مختلف أنحاء العالم ووضعت صورته مع الأطفال الفائزين على موقعها الرسمي.

أحمد مع تلسكوبه يشرح للأطفال

حب أحمد لعلم الفلك ليس غريبا على عائلته، حيث يعمل والده عضوًا في الجمعية المصرية لعلوم الفلك، مما جعله يغرس حب هذا العلم في قلب طفله، كما اشترى له تلسكوب ليطلع من خلاله أكثر على الفضاء، وصمم له جائزة تشبه جائزة نوبل لتشجيعه على التفوق واشترى له بدلة تشبه بدلة رواد الفضاء حتى يعيش أجواء العمل بهذا المجال.

تلسكوب جيمس ويب الفضائى من تصميم أحمد

وعن أمنية أحمد التي يحلم بتحقيقها في المستقبل، قال: "نفسي لما أكبر أطلع رائد فضاء وأقدم حاجة مفيدة للناس وآخد جائزة نوبل زي الدكتور أحمد زويل".

الطفل أحمد مع جائزة المقلدة لجائزة نوبلأحمد وخلفه صور لمجموعة من العلماءأحمد فى مكتبته