4 أبراج مدمنة عمل ودايما بتشتغل فى الإجازات.. الحمل أبرزها

(MENAFN
- Youm7) الكثير من الناس ينتظرون يوم الإجازة بفارغ الصبر، حتى سيحصل على قسط من الراحة، وليريح باله من تعب العمل المتكرر والضغوط التى لا تنتهى من مسئوليات وغيرها، مع الاسترخاء، وعلى النقيض البعض الآخر لا يفكر بأمر الإجازة بل على العكس يشعر
بالسعادة عند ممارسة أعماله خلال الدوام، ويعمل بكل جهد ومهووس بحياته المهنية بشكل كبير، وتوجد بعض الأبراج
التى يميل مواليدها إلى إدمان العمل، ولمعرفة هذه الأبراج يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "astrotalk".
أبرج فلكية تعشق العمل:
برج الجدى:
مولود برج الجدى من الشخصيات التى تحب العيش حياة راقية، وقادر على العمل بشكل جاد حتى يحصل على تلك الحياة التى يحلم بها، وهو يحب أن يثبت ذاته لنفسه وللأشخاص من حوله، ولهذا فهو لديه الأستعداد أن يعمل ساعات إضافية مهما كان يشعر بالتعب، لأنه قد يقيس نجاحه بالمرتب الذى يحصل عليه وبالمكانة التى وصل إليها، ولهذا يرى هدفه ويسرع للحاق به.
حب العمل
برج الثور:
مولود برج الثور دافعه الأساسى هو أن يحقق عمل أفضل بكل مهارة وذكاء وليس هدفه المال، ويهتم بعمله ويكون لديه رؤية واضحة عن مستقبل شركته، ويظل يحارب للوصول إلى القمة ولنجاح مشروعه حتى يحصل على ما يريد، ويكون لديه العديد من الأفكار الإبداعية والمبتكرة.
حب العمل
برج الحمل:
مولود برج الحمل يعرف هدفه جيداً ويعرف كيف يحصل عليه، وهو متميز فى عمله، ويحب أن يجعل الجميع ترى هذا التقدم الذى يحققه، وبرغم شعوره بالإرهاق فهو لا يتنازل عن حياته المهنية بأى شكل، ويهتم بعمل أكبر اهتمام وقد ينسى فى وسط انشغاله فى العمل الاهتمام بأسرته.
برج الأسد:
قد يكون مولود برج الأسد مهووس إلى حد بعيد بعمله، وفى يوم إجازته يتحقق من البريد الإلكترونى والرسائل الخاصة بالعمل باهتمام، ولديه اهتمام عال بعمله، ويقلق بشكل متكرر بسببه، لأنه لا يريد أن يبتعد عنه حتى فى وقت العطلة، لأنه يحب العمل، ويشعر بالسعادة عند أداء عمله، ويريد أن يعرف أن أداءه لا ينخفض ويعمل بنفس الكفاءة.
حب العمل
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