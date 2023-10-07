4 أبراج مدمنة عمل ودايما بتشتغل فى الإجازات.. الحمل أبرزها

MENAFN - Youm7) الكثير من الناس ينتظرون يوم الإجازة بفارغ الصبر، حتى سيحصل على قسط من الراحة، وليريح باله من تعب العمل المتكرر والضغوط التى لا تنتهى من مسئوليات وغيرها، مع الاسترخاء، وعلى النقيض البعض الآخر لا يفكر بأمر الإجازة بل على العكس يشعربالسعادة عند ممارسة أعماله خلال الدوام، ويعمل بكل جهد ومهووس بحياته المهنية بشكل كبير، وتوجد بعض الأبراجالتى يميل مواليدها إلى إدمان العمل، ولمعرفة هذه الأبراج يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "astrotalk".

أبرج فلكية تعشق العمل:برج الجدى:

مولود برج الجدى من الشخصيات التى تحب العيش حياة راقية، وقادر على العمل بشكل جاد حتى يحصل على تلك الحياة التى يحلم بها، وهو يحب أن يثبت ذاته لنفسه وللأشخاص من حوله، ولهذا فهو لديه الأستعداد أن يعمل ساعات إضافية مهما كان يشعر بالتعب، لأنه قد يقيس نجاحه بالمرتب الذى يحصل عليه وبالمكانة التى وصل إليها، ولهذا يرى هدفه ويسرع للحاق به.



حب العمل



برج الثور:

مولود برج الثور دافعه الأساسى هو أن يحقق عمل أفضل بكل مهارة وذكاء وليس هدفه المال، ويهتم بعمله ويكون لديه رؤية واضحة عن مستقبل شركته، ويظل يحارب للوصول إلى القمة ولنجاح مشروعه حتى يحصل على ما يريد، ويكون لديه العديد من الأفكار الإبداعية والمبتكرة.



حب العمل



برج الحمل:

مولود برج الحمل يعرف هدفه جيداً ويعرف كيف يحصل عليه، وهو متميز فى عمله، ويحب أن يجعل الجميع ترى هذا التقدم الذى يحققه، وبرغم شعوره بالإرهاق فهو لا يتنازل عن حياته المهنية بأى شكل، ويهتم بعمل أكبر اهتمام وقد ينسى فى وسط انشغاله فى العمل الاهتمام بأسرته.

برج الأسد:

قد يكون مولود برج الأسد مهووس إلى حد بعيد بعمله، وفى يوم إجازته يتحقق من البريد الإلكترونى والرسائل الخاصة بالعمل باهتمام، ولديه اهتمام عال بعمله، ويقلق بشكل متكرر بسببه، لأنه لا يريد أن يبتعد عنه حتى فى وقت العطلة، لأنه يحب العمل، ويشعر بالسعادة عند أداء عمله، ويريد أن يعرف أن أداءه لا ينخفض ويعمل بنفس الكفاءة.

حب العمل



