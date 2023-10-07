Sunday, 08 October 2023 01:05 GMT

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك المصرية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

10/7/2023 2:27:48 PM
(MENAFN- Youm7) ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:




سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.


8.42 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.


8.39 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.


8.39 جنيه للبيع.




سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.38 جنيه للشراء.


8.42 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.


8.42 جنيه للبيع.


سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع



MENAFN07102023000132011024ID1107205802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث