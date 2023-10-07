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أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 2200 جنيه للجرام عيار 21

10/7/2023 2:27:45 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر جرام الذهب في مص ر اليوم السبت بالتعاملات المسائية الذي يسجل 2200 جنيه للجرام عيار 21، وذلك بالتزامن مع تطورات جديدة في سوق الصاغة وارتفاع الطلب على المعدن الثمين وزيادة في الأسعار بقيمة 35 جنيها تقريبا.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 2515 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1885 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.



عقود الذهب عالمياً



وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 3 اكتوبر، ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 17435 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 7154 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما ينعكس على الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في الأسواق.

أيضاً استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب يمثل أكبر ضغط سلبي على تداولات المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة. فقد أعلن صندوق SPDR الاستثمار المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي حيازات تصل إلى 51 مليار دولار أن حيازاته بلغت أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2019.

وعند النظر إلى الطلب من قبل البنوك المركزية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب، يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام، وفق جولد بيليون.

عمليات الشراء الأخيرة من قبل البنوك المركزية ساعدة على تجاوز صافي البيع الذي تم تسجيله في شهري ابريل ومايو والذي كان سببه بشكل رئيسي عمليات بيع كثيفة وغير استراتيجية من قبل تركيا.

تواصل الصين هيمنتها في شراء الذهب حيث اشترت 29 طن من الذهب في أغسطس، ومنذ أن بدأت عمليات الشراء في نوفمبر الماضي زاد احتياطي الصين من الذهب بمقدار 217 طناً ليصل إجماليها إلى 2165 طناً، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 4% من إجمالي احتياطات الصين الأجنبية.

الطلب على الذهب من البنوك المركزية أبعد ما يكون عن التشبع. فقوة الدولار الأمريكي المستمرة تعني أن الدول التي لديها ديون مقومة بالدولار الأمريكي لا تزال تواجه تكاليف تمويل مرتفعة. والطريقة الوحيدة لخفض هذه التكاليف هي التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، ليأتي دور الذهب في كونه من الأصول النقدية العالمية الأكثر جاذبية.

النظرة المستقبلية على المدى المتوسط إلى الطويل غير مستقرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والدولار، فمن المتوقع رؤية المزيد من التقلبات وعدم اليقين في الدولار الأمريكي مع استمرار نمو الدين الحكومي للبلاد. ديون الولايات المتحدة تجاوزت 33 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه فإن العجز في طريقه إلى الزيادة بمقدار 2 تريليون دولار هذا العام.

عندما تقتنع الأسواق بانتهاء موجة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ويبدأ التركيز من مشكلة الديون الأمريكية ستبدأ المخاطر في دفع المستثمرين إلى الذهب من جديد.











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