كبير الاقتصاديين بالـ Wto يتوقع نمو التجارة بنسبة 3.3% في عام 2024

MENAFN - Youm7) كشف كبير الاقتصاديينبمنظمة التجارة العالميةرالف أوسا، أن النسخة الأخيرة من "توقعات وإحصاءات التجارة العالمية" الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، توفر توقعات منقحة للتجارة العالمية فى عامى 2023 و2024.

وبالنسبة لعام 2023، فإننا نخفض توقعاتنا لنمو حجم التجارة السلعية العالمية إلى 0.8 فى المائة، أى أقل من نصف النمو البالغ 1.7 فى المائة الذى توقعناه فى إبريل الماضى، ومع ذلك، لم يتم تخفيض التوقعات للعام المقبل وتبقى قوية نسبيا، ونتوقع نمو التجارة بنسبة 3.3% فى عام 2024، وهو أعلى قليلاً من تقديراتنا البالغة 3.2% فى أبريل.







أضاف اوسا بحسب الكموقع الرسمى للمنظمة

wto، أن تخفيض التصنيف ليس مفاجئًا تمامًا حيث أننا قد اعتبرنا بالفعل أن المخاطر فى معظمها على الجانب الهبوطى فى توقعاتنا لشهر أبريل، وقد ساهمت عدة عوامل فى هذا التنقيح.

ويواجه الاقتصاد العالمى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة منذ الربع الرابع من عام 2022، خاصة فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

فى حين أدى انخفاض أسعار الطاقة ونهاية القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 فى الصين إلى زيادة الآمال فى حدوث انتعاش سريع، فإن أسواق العقارات المتوترة حالت دون ترسيخ التعافى الأقوى فى الصين. وبالإضافة إلى هذه العوامل، لا يزال الصراع الدائر فى أوكرانيا يلقى بثقله على الاقتصاد العالمى.

أضاف انه يبدو أن التباطؤ التجارى فى النصف الأول من عام 2023 قد شمل عددًا كبيرًا من الاقتصادات ومجموعة واسعة من السلع، وتحديدًا فئات معينة من السلع المصنعة مثل الحديد والصلب والمعدات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، على الرغم من مبيعات الركاب ارتفعت المركبات فى عام 2023.





ومن المرجح أن يكون النمو الأقوى المتوقع لعام 2024 مدفوعا بزيادة التجارة فى السلع المرتبطة ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال، مثل الآلات والسلع الاستهلاكية المعمرة، والتى تميل إلى التعافى عندما يستقر النمو الاقتصادى.

وتظهر أرقام نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بأسعار صرف السوق، والتى من المتوقع أن تبلغ 2.6 فى المائة فى عام 2023، تغيرا طفيفا منذ توقعات إبريل/نيسان. ومع ذلك، فإن التحولات فى التركيبة الإقليمية للنمو يمكن أن تؤثر على التجارة.

وفيما يتعلق بالواردات، يبدو أن الطلب يضعف فى الاقتصادات الصناعية، حيث من المتوقع أن تنكمش أحجام الواردات فى عام 2023 بنسبة تتراوح بين 0.4 فى المائة و1.2 فى المائة فى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا. وفى الوقت نفسه، يبدو أن الواردات سترتفع بشكل حاد فى المناطق التى تصدر الوقود بشكل غير متناسب، وذلك بفضل زيادة الإيرادات المتدفقة من ارتفاع الأسعار.



ومن المؤشرات المحتملة على زيادة القرب من المساندة الانخفاض الأخير فى حصة الشركاء التجاريين الآسيويين فى تجارة الولايات المتحدة فى قطع الغيار والملحقات، والتى تشكل عنصرا هاما من السلع الوسيطة.



ومع ذلك، فى حين انخفضت هذه الحصة من 43 فى المائة فى النصف الأول من عام 2022 إلى 38 فى المائة فى النصف الأول من عام 2023، فإنها تظل قريبة من حصة ما قبل الجائحة (2019) البالغة 39 فى المائة.