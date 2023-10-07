الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تطرح دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة

MENAFN - Youm7) تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى يوم الثلاثاء المقبل في مراكش بالمغرب ، "دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة" خلال الفعاليات ، لا سيما إننا نعيش في عصر أدى فيه عدم الاستقرار المزمن والحروب الأهلية والصدمة العالمية لجائحة كورونا والكوارث المناخية المستمرة إلى خلق مشهد معقد من المخاطر المتشابكة، مما أدى إلى تفاقم أوضاع الهشاشة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى فإنه تحتاج البلدان إلى المساعدة في منع الأزمات والتأهب لها والتعامل معها على النحو الذي لا يحولها عن أهدافها الإنمائية. في ظل هذه الخلفية، يتطور البنك الدولي ليصبح بنكًا أفضل لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى العالم، وستجمع هذه الفعالية الأطراف الفاعلة الرئيسية لاستكشاف الأفكار والشراكات التي يمكن أن تستجيب بشكل أفضل لتحديات اليوم.

كما ستُبث هذه الفعالية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مباشرةً ضمن الاجتماعات السنوية في مراكش، وسوف تكون مصحوبة بترجمة فورية باللغات العربية والفرنسية والأسبانية ،

ويتحدث فيها آنا بيردي ، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي ، وكاثرين راسل ، المديرة التنفيذية، اليونيسف، وغوين هاينز، المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل بالمملكة المتحدة ، وسوستن ألفريد غوينغوي ، وزير المالية والشؤون الاقتصادية في ملاوي ، وليلى بنعلي ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب







