هل يمكن الفوز بنوبل مرتين؟.. 3 فائزين كرروا الإنجاز ومرة واحدة تكفى بفرع الآداب

MENAFN - Youm7) حصل بارى شاربلس على جائزة نوب فى الكيمياء لعامى 2001 و2022 وحصل اثنان آخران على جائزة نوبل مرتين، مرة في الكيمياء ومرة فى فرع آخر وهما مارى كورى "الفيزياء في عام 1903، والكيمياء في عام 1911" ولينوس باولينج "الكيمياء في عام 1954، والسلام فى عام 1962"، لكن ذلك الأمر لم يقع فى جائزة نوبل للآداب مثلا إذ يصعب للغاية أن يفوز كاتب بجائزة نوبل مرتين على الرغم من كون القواعد المعمول بها لا تشترط عدم الفوز أكثر من مرة.

آلية الترشيح

ترسل الأكاديمية السويدية آلاف من طلبات تزكية المرشحين كل عام، واعتبارًا من عام 2011 تستقبل الأكاديمية 220 مرشحًا ويجب أن تُقدم الترشيحات للأكاديمية قبل 1 فبراير، وبعدها يجب أن تخضع تلك الترشيحات للتدقيق من قبل لجنة التحكيم.

وبحلول شهر أبريل تقلل اللجنة عدد المرشحين إلى 20 مرشحًا وبنهاية شهر مايو توافق لجنة التحكيم على قائمة صغيرة تضم خمسة مرشحين فقط، وبعدها تنفق اللجنة الشهور الأربعة التالية فى قراءة أعمال المرشحين الخمسة وإمعان النظر فيها.

يدلى أعضاء اللجنة بأصواتهم فى شهر أكتوبر، والشخص الفائز بجائزة نوبل هو من يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات ولا يمكن لأحد أن يفوز بالجائزة إن لم يظهر اسمه على قائمة الترشيحات مرتين على الأقل، ولذا تظهر أسماء الأدباء أكثر من مرة على قوائم الترشيح قبل أن يفوز أي أحد منهم بالجائزة.

وتتشابه طريقة اختيار الفائز مع جوائز نوبل الأخرى في بعض الجوانب وتتألف لجنة التحكيم من 18 عضوًا مُنتخبًا لمدى الحياة، ولم يكن يُسمح لأحد منهم أن يتخلى عن منصبه حتى عام 2018 ففي 2 مايو 2018، عدل الملك كارل السادس عشر جوستاف قوانين الأكاديمية كي يسمح لأعضاء اللجنة بأن يقدموا استقالتهم وتنص القواعد الجديدة أيضًا على أنه يمكن للجنة أن تطلب من الأعضاء الذين لم يشاركوا في اختيار الفائز لأكثر من عامين أن يقدموا استقالتهم.

ويعلن عن الفائز بالجائزة عادة فى شهر أكتوبر ولكن فى بعض الأحيان قد تعلن اللجنة عن الفائز بعد عام من سنة الترشيح مثلما حدث في عام 2018، ففى 4 مايو 2018، أعلنت الأكاديمية السويدية أن الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2018 سوف يعلن عنه في عام 2019 في خضم اتهامات أحد أعضاء اللجنة بالاعتداء الجنسى، ومزاعم بتداخل المصالح، واستقالة عدة مسؤولين

وتنص القواعد المعمول بها في مؤسسة نوبل على عدم نشر القوائم القصيرة للمرشحين قبل مرور 50 عاما على اختيارها، ويكلل الفائز بجائزة نوبل بإكليل الغار على نحو ما كان سائدًا في مسابقات اليونان القديمة، ويمكن لشخصية واحدة أن تحرز الجائزة ذاتها أكثر من مرة، على ألا يتجاوز عدد الفوز بها ثلاث مرات.



