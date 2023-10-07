هل يمكن الفوز بنوبل مرتين؟.. 3 فائزين كرروا الإنجاز ومرة واحدة تكفى بفرع الآداب

(MENAFN
- Youm7) حصل بارى شاربلس على جائزة نوب فى الكيمياء لعامى 2001 و2022 وحصل اثنان آخران على جائزة نوبل مرتين، مرة في الكيمياء ومرة فى فرع آخر وهما مارى كورى "الفيزياء في عام 1903، والكيمياء في عام 1911" ولينوس باولينج "الكيمياء في عام 1954، والسلام فى عام 1962"، لكن ذلك الأمر لم يقع فى جائزة نوبل للآداب مثلا إذ يصعب للغاية أن يفوز كاتب بجائزة نوبل مرتين على الرغم من كون القواعد المعمول بها لا تشترط عدم الفوز أكثر من مرة.
آلية الترشيح
ترسل الأكاديمية السويدية آلاف من طلبات تزكية المرشحين كل عام، واعتبارًا من عام 2011 تستقبل الأكاديمية 220 مرشحًا ويجب أن تُقدم الترشيحات للأكاديمية قبل 1 فبراير، وبعدها يجب أن تخضع تلك الترشيحات للتدقيق من قبل لجنة التحكيم.
وبحلول شهر أبريل تقلل اللجنة عدد المرشحين إلى 20 مرشحًا وبنهاية شهر مايو توافق لجنة التحكيم على قائمة صغيرة تضم خمسة مرشحين فقط، وبعدها تنفق اللجنة الشهور الأربعة التالية فى قراءة أعمال المرشحين الخمسة وإمعان النظر فيها.
يدلى أعضاء اللجنة بأصواتهم فى شهر أكتوبر، والشخص الفائز بجائزة نوبل هو من يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات ولا يمكن لأحد أن يفوز بالجائزة إن لم يظهر اسمه على قائمة الترشيحات مرتين على الأقل، ولذا تظهر أسماء الأدباء أكثر من مرة على قوائم الترشيح قبل أن يفوز أي أحد منهم بالجائزة.
وتتشابه طريقة اختيار الفائز مع جوائز نوبل الأخرى في بعض الجوانب وتتألف لجنة التحكيم من 18 عضوًا مُنتخبًا لمدى الحياة، ولم يكن يُسمح لأحد منهم أن يتخلى عن منصبه حتى عام 2018 ففي 2 مايو 2018، عدل الملك كارل السادس عشر جوستاف قوانين الأكاديمية كي يسمح لأعضاء اللجنة بأن يقدموا استقالتهم وتنص القواعد الجديدة أيضًا على أنه يمكن للجنة أن تطلب من الأعضاء الذين لم يشاركوا في اختيار الفائز لأكثر من عامين أن يقدموا استقالتهم.
ويعلن عن الفائز بالجائزة عادة فى شهر أكتوبر ولكن فى بعض الأحيان قد تعلن اللجنة عن الفائز بعد عام من سنة الترشيح مثلما حدث في عام 2018، ففى 4 مايو 2018، أعلنت الأكاديمية السويدية أن الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2018 سوف يعلن عنه في عام 2019 في خضم اتهامات أحد أعضاء اللجنة بالاعتداء الجنسى، ومزاعم بتداخل المصالح، واستقالة عدة مسؤولين
وتنص القواعد المعمول بها في مؤسسة نوبل على عدم نشر القوائم القصيرة للمرشحين قبل مرور 50 عاما على اختيارها، ويكلل الفائز بجائزة نوبل بإكليل الغار على نحو ما كان سائدًا في مسابقات اليونان القديمة، ويمكن لشخصية واحدة أن تحرز الجائزة ذاتها أكثر من مرة، على ألا يتجاوز عدد الفوز بها ثلاث مرات.
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