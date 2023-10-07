قصور الثقافة تطلق برامج ثقافية بالمحافظات احتفالا باليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر

MENAFN - Youm7) تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد فى عدد من المحافظات خلال الشهر الحالي، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

البرامج تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنظم الإدارة العامة للثقافة العامة أربعة برامج منها بالتعاون مع الفروع الثقافية، وهى:





ذاكرة النصر





من أبرز تلك البرامج برنامج "ذاكرة النصر" ويعنى بإلقاء الضوء على النصوص والأشعار والأغنيات والحكايات الشفاهية المتعلقة بنصر أكتوبر، فى المحافظات التى جرت على أرضها المعركة، ومن المقرر أن تبدأ فعالياته من قصر ثقافة العريش مع ندوة يوم 10 أكتوبر بعنوان "الأدب الشعبى وتجليات نصر أكتوبر" يشارك بها مسعد أبو بدر، وحسونة فتحى، ويديرها محمود طبل.





وفى 16 أكتوبر يشهد قصر ثقافة السويس ندوة بعنوان "فرقة ولاد الأرض ودورها المقاوم" بمشاركة أحمد غزالى، وحاتم مرعى، يديرها أحمد أبو سمرة.





كما يستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 18 أكتوبر ندوة بعنوان "الأغنية الشعبية ودورها في الحروب المصرية.. نصر أكتوبر نموذجًا"، يشارك بها مدحت منير، وأشرف عوض الله، ويديرها جمال حراجى.





وفي قصر ثقافة بورسعيد تعقد ندوة بعنوان "الفرق الغنائية الشعبية ودورها في المقاومة" يشارك فيها عبد الفتاح البيه، ومحمد عبد القادر، ويديرها عادل الشربيني وذلك يوم 22 من الشهر الحالي.





بينما يشهد قصر ثقافة الطور يوم 23 أكتوبر ندوة عن "النصوص الشعبية السيناوية وحكايات حرب أكتوبر" بمشاركة محمد الدسوقي وحسن الإمام.





غني يا سمسمية





أما البرنامج الثاني فيأتي بعنوان "غني يا سمسمية" ويتم خلاله تنظيم أمسيات شعرية تصاحبها موسيقى السمسمية، هذا إلى جانب إنشاد مجموعة من القصائد التي تم كتابتها احتفالًا بالنصر العظيم، وتنفذ فعالياته كالتالي: يوم 9 أكتوبر بقصر ثقافة بورسعيد، يوم 18 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية، يوم 19 أكتوبر بقصر ثقافة العريش، ويوم 23 أكتوبر بقصر ثقافة الطور.





أدباء شاركوا في حرب النصر







ويأتي البرنامج الثالث تحت عنوان "أقلام أكتوبرية" ويتضمن استضافة مجموعة من الأدباء ممن شاركوا في حرب أكتوبر ليقدموا شهادات إبداعية حول أحداث الحرب وتفاصيلها مع التركيز على أعمالهم الإبداعية، وتنطلق فعالياته أيضا يوم 9 أكتوبر باستضافة الكاتب أحمد عبده بقصر ثقافة الزقازيق، وفي يوم 18 أكتوبر يستضيف قصر ثقافة مصر الجديدة د. السيد نجم، ويحل الشاعر أحمد عنتر مصطفى ضيفا بقصر ثقافة الجيزة يوم 19 أكتوبر، ويستضيف قصر ثقافة دمياط الكاتب سمير الفيل يوم 20 أكتوبر، بينما يتسقبل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية الكاتب رجب سعد السيد يوم 23 من الشهر الحالي.





من الميدان





ويقوم البرنامج الرابع الذي يحمل عنوان"من الميدان" على جمع عناصر التراث والمأثور الشعبي وتدوينها وتصنيفها وإعدادها للطباعة من خلال مجموعة من الباحثين والفنانين والأدباء عبر القيام برحلات ميدانية في مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس).





قراءة في إصدارات أكتوبر





وتحت عنوان "قراءة في إصدارات أكتوبر" تأتي فعاليات البرنامج الخامس الذي تشرف عليه الإدارة العامة للمكتبات، ويتضمن رصد رواد مكتبات قصور وبيوت الثقافة للكتب كافة التي تناولت حرب أكتوبر، وإعداد مناقشات حولها بحضور لجنة من المختصين، ومنح الفائزين الأوائل جوائز من إصدارات الهيئة.





تعالوا نحكي الحكاية





أما البرنامج السادس فتنفذه الإدارة العامة للتمكين الثقافي والإدارة العامة للمواهب أسبوعيا من خلال عقد ندوات تعريفية بحرب أكتوبر داخل عدد من المدارس، هذا إلى جانب إجراء عدد من الزيارات الميدانية لتفقد الأماكن الأثرية، تحت عنوان "تعالوا نحكي الحكاية" ويتم خلاله إعطاء الفرصة للطلاب التعبير عن الأماكن التي تم زيارتها بالرسم تمهيدا لإعداد معرض ختامي يضم أعمالهم الفنية.





وتتواصل الأنشطة الثقافية والفنية للبرنامج، حيث تقوم الإدارة العامة للجمعيات الثقافية بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية، منها ندوة بعنوان "نصر أكتوبر ودروس في الإرادة المصرية" يشارك فيها مصطفى جوهر، أشرف البولاقي، وأمسية شعرية يشارك فيها أحمد الجزار، شيرين أبوعميرة، حمدي حسين، وذلك بجمعية رواد ثقافة قنا غدا الأحد، كما تستضيف جمعية رابطة الأدب ندوة بعنوان "دور الأغنية الوطنية في نصر أكتوبر" يشارك فيها هالة صالح، محمد عبد المولى، يليها أمسية شعرية يشارك فيها فايز جعفر، أسامة عيد.





"الثأر" و"ثمن الحرية" وتوثيق ذكريات حرب أكتوبر





وتستمر الإدارة العامة للنشر بتوثيق الاحتفال بالنصر من خلال إصدار مجموعة من الكتب وهي: كتاب "الثأر من النكسة سيرة ثقافية من 1967 إلى 1973" للكاتب الصحفي طارق الطاهر، كتاب "ثمن الحرية.. مصر في مواجهة الاحتلال" للكاتب محمد السيد عيد، وكتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي، وكذا إصدار أعداد خاصة من مجلة قطر الندى، وجريدة مسرحنا.