اللواء سمير فرج فى ندوة مكتبة مصر: هزيمة إسرائيل بحرب أكتوبر ساحقة

MENAFN - Youm7) احتفالا بنصر أكتوبر العظيم ، عقدت مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان "خمسون عاما على حرب أكتوبر"، بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب النصر والكرامة، بمشاركة اللواء الدكتور سمير فرج، بحضور السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس المكتبة.

وسرد اللواء سمير فرج مراحل انتصار حرب أكتوبر بدءا من حرب الاستنزاف، مستعرضا ما جرى في معركة رأس العش التى تلت نكسة يونيو، مرورا بإغراق المدمرة إيلات وتدمير الحفار الإسرائيلي في أبيدجان وصولا إلى تهجير أهل القناة.

وأكد اللواء سمير فرج ، على أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان له دور كبير في تحقيق انتصار أكتوبر رغم رحيله قبل الحرب، بعدما أطلق حرب الاستنزاف وأدار المرحلة التالية للنكسة، كما أشرف على وضع خطة المآذن العالية وهى أول خطة لعبور القناة، كما أشار إلى دور الفريق سعد الدين الشاذلي صاحب التوجيه 41 وهو التوجيه المفصل لعبور قناة السويس، معتبرا إياه مهندس الحرب والعقل المدبر لانتصار أكتوبر.

وأضاف اللواء سمير فرج، أن الخداع الاستراتيجى ساهم في تحقيق انتصار أكتوبر، فاختيار يوم عيد الغفران وكذلك الهجوم على العدو في شهر رمضان،

بالإضافة إلى اختيار موعد الساعة الثانية ظهرا جميعها عوامل خدعت العدو، فقد خالف ذلك الموعد القاعدة التى تنص على "إن الهجوم لابد وأن يكون في أول ضوء أو آخر ضوء من النهار".

وأشار إلى جهود وذكاء "اللواء باقي يوسف" في تفتيت الساتر الترابي، مستعرضا كيف استطاعت مصر تدمير النقاط الحصينة في خط بارليف، وهو ما يعد معجزة عسكرية قياسا على أن ألمانيا في الحرب العالمية الثانية لم تستطع اجتياز خط ماجينو وعبرت إلى فرنسا عبر بلجيكا.

كما عرض اللواء سمير فرج مجموعة من الصور والوثائق والفيديوهات عن حرب أكتوبر، بالإضافة إلى مقاطع من فيلم جولدا الذي يسلط الضوء على أيام الهزيمة الإسرائيلية.

واستعرض اللواء سمير فرج مقاطع من بطولات أبناء القوات المسلحة، ومنها ما فعله أحد الجنود في حرب أكتوبر حين قدم جسده فداء لباقى الجنود، إذ وضع نفسه في أحد خراطيم النابالم في خط بارليف.

وأكد اللواء سمير فرج، أن الهزيمة الإسرائيلية كانت ساحقة ولحقت خسائر ضخمة، مما أصاب موشية ديان بحالة الانهيار هو وباقى القادة في إسرائيل، وهنا بدأت لجنة تحقيق في إسرائيل عن أسباب الهزيمة في حرب أكتوبر، لافتا إلى أن غرور موشيه ديان انهار.

ولفت إلى دور إغلاق مضيق باب المندب في حرب أكتوبر، وهو الأمر الذي منع وصول البترول وهو ما خنق العدو وجعله في حالة من الانهيار، مؤكدا أن "شارون" فشل في تجاوز القوات المصرية في معركة استمرت يومين انتهت إلى تراجعه وتغيير استراتيجيته بمحاولة الاختراق من خلال البحيرات.

وقال اللواء سمير فرج، إنه أثناء تواجده في غرفة العمليات في حرب أكتوبر تلقى إشارة تحذيرات العدو من الاقتراب من القناة بعد ربع ساعة من بدء الهجوم في الثانية من ظهر السبت السادس من أكتوبر، وذلك كان دليلا بالنسبة إليه على نجاح عملية عبور قناة السويس.