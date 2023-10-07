معاهدة 1936.. أسباب إلغاء الحكومة المصرية الاتفاق مع بريطانيا

MENAFN - Youm7) تمر اليوم ذكرى إعلان رئيس الوزراء المصرى الأسبق مصطفى النحاس إلغاء معاهدة 1936و"معاهدة الحكم الثنائى للسودان" الموقعة عام 1899 مع بريطانيا وذلك في السابع من أكتوبر عام 1951.



وبموجب شروط المعاهدة توجب على بريطانيا سحب جميع قواتها من مصر باستثناء تلك اللازمة لحماية قناة السويس ومحيطها والتى يبلغ قوامها 10 ألف جندى وعدد من الأفراد المساعدين، بالإضافة إلى ذلك تكون بريطانيا ملزمة بتزويد الجيش المصرى بالسلاح وتدريبه ومساعدته فى الدفاع عنه فى حالة الحرب، وكان من المقرر أن تستمر المعاهدة لمدة 20 عامًا وقد جرى التفاوض عليها فى قصر الزعفران ووقع عليها فى لندن فى 26 أغسطس 1936، وتم التصديق عليها في 22 ديسمبر من نفس العام، وسجلت في مجموعة معاهدات عصبة الأمم في 6 يناير 1937.

ورغم أن المعاهدة

أخرجت القوات البريطانية من القاهرة، إلا أنها أبقتها فى منطقة قناة السويس، وكان الرأى العام يطالب بضرورة إلغائها، لأنها تعطى لمصر استقلالاً منقوصا، كما أنها بمثابة اعتراف من حكومة مصر وقبول منها بوجود الاحتلال البريطانى على أراضيها.

ولم تحقق المعاهدة الاستقلال المطلوب، حيث حوت فى طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية، إذ ألزمت مصر بتقديم المساعدات فى حالة الحرب وإنشاء الثكنات التى فرضت أعباء مالية جسيمة، ما يؤخر الجيش المصرى وإعداده ليكون أداة صالحة للدفاع عنها، كما أنه بموجب هذه المعاهدة تصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون.

وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت أهم قضية وطنية تواجه الدبلوماسية المصرية هى قضية استكمال الاستقلال الوطنى وتحرير مصر من الاحتلال البريطانى والقيود المفروضة على سيادتها، فعاصر عبد الخالق حسونة المفاوضات التى أجريت مع بريطانيا فى ظل تصاعد مخاطر الحرب العالمية الثانية، التى تمخضت عن توقيع معاهدة التحالف والصداقة عام 1936.

فى 23 سبتمبر 1945، طالبت الحكومة المصرية بتعديل المعاهدة لإنتهاء الاحتلال البريطاني بالكامل، وكذلك السماح بضم السودان، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، انتصر حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية 1950، وألغت حكومة الوفد المعاهدة من جانب واحد في أكتوبر 1951.

وبعد ثلاث سنوات، وفي ظل الحكومة الجديدة برئاسة جمال عبد الناصر وافقت بريطانيا على سحب قواتها حسب المعاهدة البريطانية المصرية 1954، واكتمل الانسحاب البريطاني فى يوليو 1956، في هذا التاريخ تعتبر مصر قد نالت استقلالها الكامل، لكن عبد الناصر كان بالفعل قد أسس سياسة مستقلة أدت لتصاعد التوترات مع مختلف القوى الغربية.



