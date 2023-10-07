Silent Hill: Ascension.. تعرف على موعد طرح اللعبة رسميا

MENAFN - Youm7) كشفت شركتا Genvid Entertainment و Konami Digital Entertainment عن موعد طرح لعبة الرعب التفاعلية الجديدة Silent Hill: Ascension، والتى تعد واحدة من أبرز ألعاب الرعب الكلاسيكية، حيث من المنتظر طرحها لأول مرة عالميًا في 31 أكتوبر الجاري، وذلك بحسب جاكوب نافوك، المنتج التنفيذي للعبة والرئيس التنفيذي لشركة Genvid المطورة.وإذا كنت ترغب في المشاركة، فستتمكن من المشاركة من خلال تطبيق Ascension على أندرويد و iOS، او من خلال زيارة الموقع الإلكترونى الخاص بها.Silent Hill Ascension فكرة لعبة Silent Hill: Ascension

وقال نافوك :"لقد استخدمت عبارة "العرض العالمي الأول" عمداً لأن Silent Hill: Ascension ليست لعبة"، "إنها سلسلة بث مباشر حيث تشارك أنت، الجمهور، مباشرة لتحديد ما سيحدث، أنت وبقية المجتمع ستقرران مصير شخصياته، هذا لا يعني أن Ascension هو عمل حي، إنها تجربة تشبه إلى حد كبير لعبة الفيديو.

ويمكن أن تتضمن العناصر التفاعلية أحداث كويك تايم، حيث إذا فشل عدد كافٍ من الجمهور، فستفشل الشخصية معهم، بالإضافة إلى الألغاز، وتتمثل الخطة في إصدار محتوى جديد بشكل يومي يعمل على تطوير القصة ويعطي المزيد من القرارات والتحديات للاعبين للتفاعل معها. وسيتم دمج تقدمهم في حلقات أسبوعية ستكون بمثابة "مجموع تفاعلات المجتمع مع Silent Hill: Ascension"، ويخطط المطور Genvid Technologies، الذي تعاون مع Konami وBad Robot Games في المشروع، لتشغيل السلسلة لمدة ستة أشهر.قصة لعبة Silent Hill: Ascension

تدور قصة اللعبة حول مجموعة من الشخصيات الرئيسية، حيث يتم مطاردتهم من قبل وحوش Silent Hill المرعبة، وتتربص هذه الوحوش في الظلام، وتهدد بالقضاء على الناس وأطفالهم ومدن بأكملها، حيث يتم استدراجهم إلى الظلام عبر جرائم حدثت مؤخراً وذنوب ومخاوف مكبوتة منذ فترة طويلة، لتتعاون هذه الشخصيات معًا لمحاربة الوحوش والنجاة من Silent Hill.



