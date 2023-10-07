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هيئة الإذاعة البريطانية تمنع Openai من جمع البيانات.. اعرف السبب

10/7/2023 2:27:37 PM
(MENAFN- Youm7) وضعت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، المبادئ التي تخطط لاتباعها أثناء تقييمها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك البحث وإنتاج الصحافة والأرشيف و"التجارب الشخصية" وفقا لتقرير theverge.



وقال رودري تالفان ديفيز، مدير شؤون بي بي سي في تدوينة ، إن هيئة الإذاعة تعتقد أن التكنولوجيا توفر فرصًا لتقديم "قيمة أكبر لجمهورنا ومجتمعنا"، وتتمثل المبادئ التوجيهية الثلاثة في أن هيئة الإذاعة البريطانية ستعمل دائمًا على تحقيق المصالح العامة، وإعطاء الأولوية للموهبة والإبداع من خلال احترام حقوق الفنانين، وأن تكون منفتحة وشفافة بشأن الإنتاج الذي يصنعه الذكاء الاصطناعي.



وقالت بي بي سي إنها ستعمل مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية الأخرى والجهات التنظيمية لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان والتركيز على الحفاظ على الثقة في صناعة الأخبار، وقال ديفيز: "في الأشهر القليلة المقبلة، سنبدأ عددًا من المشاريع التي تستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي العام في كل من ما نصنعه وكيفية عملنا مع اتباع نهج مستهدف من أجل فهم أفضل لكل من الفرص والمخاطر".



وستعمل هذه المشاريع على تقييم كيف يمكن لجيل الذكاء الاصطناعي أن يدعم أو يكمل أو حتى يحول نشاط بي بي سي عبر مجموعة من المجالات، بما في ذلك البحث الصحفي والإنتاج، واكتشاف المحتوى وأرشفته، والتجارب الشخصية"، ولم تحدد الشركة هذه المشاريع في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Verge.



كما أوضحت مؤسسات إخبارية أخرى كيفية تفكيرها في هذه التكنولوجيا، وأصدرت وكالة أسوشيتد برس إرشاداتها الخاصة في وقت سابق من هذا العام، كما دخلت في شراكة مع OpenAI لمشاركة قصصها لتدريب نماذج GPT.



ولكن نظرًا لأن بي بي سي تحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أفضل، فقد منعت أيضًا برامج زحف الويب من OpenAI وCommon Crawl من الوصول إلى مواقع بي بي سي، وهي تنضم إلى CNN ونيويورك تايمز ورويترز وغيرها من المؤسسات الإخبارية في منع برامج زحف الويب من الوصول إلى المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر الخاصة بها .



وقال ديفيز إن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية مصالح دافعي رسوم الترخيص" وأن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات بي بي سي دون إذنها ليس في المصلحة العامة.







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