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Openai تفكر فى تطوير معالجات خاصة بها.. اعرف التفاصيل

10/7/2023 2:27:37 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن
OpenAI تفكر في صنع معالجات خاصة بها لتشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها
ChatGPT ،
ووفقا لرويترز، تستكشف الشركة حاليا إمكانية صنع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بل وقامت بتقييم عملية استحواذ محتملة.



وألقى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، باللوم سابقًا على نقص وحدة معالجة الرسومات في مخاوف المستخدمين فيما يتعلق بسرعة وموثوقية واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة، لذلك ورد أنه جعل الحصول على المزيد من شرائح الذكاء الاصطناعي أولوية، وفقا لتقرير انجادجيت.



وبالإضافة إلى قدرتها على معالجة النقص في وحدات معالجة الرسومات، فإن استخدام OpenAI لرقائقها الخاصة يمكن أن يجعل التكاليف المرتبطة بتشغيل منتجاتها أكثر قابلية للإدارة، و استنادًا إلى تحليل أجرته Stacy Rasgon من شركة Bernstein Research، فإن كل استعلام ChatGPT يكلف الشركة حوالي 4 سنتات.



ووصلت الخدمة إلى 100 مليون مستخدم شهريًا في أول شهرين لها، وهو ما يُترجم إلى ملايين الاستفسارات يوميًا، على الرغم من أنها فقدت المستخدمين لأول مرة في يوليو.



وقال راسجون إنه إذا وصلت استعلامات ChatGPT إلى عُشر ما تحصل عليه Google، فستحتاج في البداية إلى ما قيمته 48.1 مليار دولار من وحدات معالجة الرسومات وستنفق 16 مليار دولار سنويًا على الرقائق للمضي قدمًا.



في الوقت الحالي، تسيطر NVIDIA على سوق الرقائق المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب اختارت شركات أخرى
لاعبين أكبر في صناعة التكنولوجيا
البدء في تطوير شركاتها الخاصة.



وتعمل شركة Microsoft، أكبر داعم لـ OpenAI، على شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها منذ عام 2019، وفقًا لموقع The Information، حيث يُطلق على المنتج الاسم الرمزي Athena، ويُقال إن OpenAI قامت باختبار التكنولوجيا.



وتقول رويترز إن شركة OpenAI لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمضي قدمًا في خططها أم لا ، وحتى إذا اختارت المضي قدمًا، فقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن من البدء في استخدام رقائقها الخاصة لتشغيل منتجاتها.









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