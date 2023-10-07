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واتساب يختبر ميزة خصوصية جديدة لحماية شاتك السرى

10/7/2023 2:27:36 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير جديد أن واتساب يستعد لطرح تغيير كبير سيساعد المستخدمين على قفل الدردشات التي لا يريدون أن يراها الأشخاص، حيث تعمل Meta على ميزة الرمز السري للمحادثات المقفلة والتي سيتم إتاحتها في التحديث المستقبلي للتطبيق الشهير.



ونشر مارك زوكربيرج إعلانًا في 15 مايو عبر قناة Meta Channel الرسمية عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين قفل محادثاتهم في مجلد محمي، ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تحسين خصوصية المحادثات بشكل كبير، حتى لو تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتفك.



ويتم دائمًا إدراج المحادثات المقفلة في قسم منفصل ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رقم التعريف الشخصي للهاتف أو المصادقة البيومترية، ومع ذلك، تشير التقارير الآن إلى أن واتساب يعمل على طرق إضافية لفتح هذا القسم من التطبيق، بعد أن تم الكشف عنها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android 2.23.21.8.



ويبدو أن واتساب يخطط لتقديم ميزة جديدة للمحادثات المقفلة للسماح للمستخدمين بتكوين رمز سري، من أجل التحديث المستقبلي، لكن ليس من الواضح متى سيتم طرح هذا التحديث، وقد المح واتساب إلى أنه كان يعمل على ميزة كلمة المرور المخصصة للمحادثات المقفلة في منشور مدونة قبل عدة أشهر.



ويبدو أن واتساب يعمل الآن بنشاط على تعزيز خيارات الخصوصية من خلال تطوير ميزة رمز الوصول السري، حيث إن السماح للمستخدمين بتعيين كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم سيمنح المستخدمين قدرًا أكبر من التحكم والخصوصية في محادثاتهم المقفلة.



ومن خلال تعيين كلمة مرور مخصصة لتلك الدردشات المحمية، فإنه يفصل خصوصية هذه الدردشات عن أمان الهاتف بشكل عام، مما يعني أنه حتى لو تمكن شخص ما من الوصول إلى كلمة مرور الجهاز، فلن يمنحه الوصول التلقائي إلى الدردشات المحمية في المجلد.









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