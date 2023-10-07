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ارتفاع إجمالي الدين العام ليتجاوز الـ 40 مليار دينار

10/7/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع إجمالي الدين العام بما فيه الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 40.080 مليار دينار حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي ليشكل ما نسبته 114.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز 1.591 مليار دينار، إذ بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي 38.489 مليار دينار ليبلغ حتى نهاية شهر تموز 40.080 مليار دينار.
وأشارت البيانات إلى أن الدين العام باستثناء دين صندوق أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 31.523 مليار دينار ليشكل ما نسبته 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي ما اقترضته الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر تموز إلى 8.558 مليارات دينار.

MENAFN07102023000072011014ID1107205784

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