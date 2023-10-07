نظام حوكمة هيئة الطاقة.. ضمان لمشاركة أكبر للقطاع الخاص

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د. تحرير القاق، إن النظام الجديد لحوكمة عمل الهيئة يشكل وثيقة تنظم عمل الهيئة في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.



وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023، لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغلين، وتعزيز مبدأ الاستقلالية والمساءلة والشفافية؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغلين على أسس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضحت القاق، في ردها على سؤال للغد، أمس، أن الهيئة أعدت هذا النظام بالاستناد إلى المعايير الفضلى في معايير الإدارة بما يعطي مجالا لمزيد من الشفافية والنزاهة والتواصل مع الشركاء، وهي ممارسات كانت تلتزم بها الهيئة، إلا أن النظام جاء لينظمها وليكون دليلا مستداما تلتزم به الهيئة والقائمون عليها مهما تغيرت الإدارات.



كما يأتي النظام، وفقا للقاق، لغايات تأطير وتنظيم العلاقة فيما بين الهيئة، والجهات ذات العلاقة بالقطاع ويعزز من التشاركية معها.



يذكر أن هيئة الطاقة والمعادن أسست العام 2014، فيما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام 2017.



وتضمن القانون أن الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، والقيام بجميع التصرفات القانونية، بما في ذلك إبرام العقود، ولها الحق بالتقاضي، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.



وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، إضافة إلى رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة.



كما تتضمن أهداف الهيئة الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته، وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع،



وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، مهام وصلاحيات منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع، والتحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، والرقابة عليهم لضمان تقيدهم بأحكام التشريعات ذات العلاقة بالقطاع.

اقرأ المزيد :

قرارات هامة لنظام حوكمة "الطَّاقة والمعادن"



