600 شركة تتقدم للاستفادة من التنمية الصناعية

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة

أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن 600 شركة تقدمت بطلبات للاستفادة من صندوق دعم التنمية الصناعية في الأردن من أصل 1000 شركة أبدت اهتماما بالأمر.



وأوضح البنك، ضمن وثيقة إفصاح عن إطلاق صندوق دعم التنمية الصناعية في الأردن الذي تم تمويله من قبل البنك في إطار مشروع صندوق دعم التنمية الصناعية الموقع مع الحكومة الأردنية، أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التشغيل الكامل للصندوق.



ويتكون المشروع الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك الدولي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، من مكونين بقيمة تمويل تبلغ 85 مليون دولار، والمكون الأول يتمثل في تطوير القدرة التشغيلية للصندوق وتنفيذ برامجه الرئيسية وخصص له تمويل بقيمة 84 مليون دولار، إضافة إلى المكون الثاني وهو إدارة الصندوق ومراقبته وتقييمه ورصد له تمويل بقيمة مليون دولار.



ولفت البنك، في الوثيقة، إلى أن جميع برامج الصندوق الأربعة والمتمثلة في تحديث الصناعة وترويج الصادرات، إضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات، وبرنامج الحوافز القائمة على النتائج قد تم تنفيذها، مبينا أنه تم الانتهاء من التقييم لمعظم البرامج، مع بدء اقتراب التنفيذ الفعلي للمشروع.



وأشار البنك إلى أن مشروع الصندوق الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يسير بدرجة مرضية نحو تحقيق أهدافه الإنمائية، وبدرجة مرضية إلى حد ما على مستوى التنفيذ.



وبحسب البنك، تتمثل الأنشطة الرئيسية التي يمولها مشروع الصندوق في ما يلي: تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات، إضافة إلى برنامج الحوافز المستندة إلى النتائج، إلى جانب تيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير، وأيضا الحصول على منتجات و أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.



كما يركز المشروع على دعم التوازن بين الجنسين، إذ يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلا عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الصندوق.



ويهدف مشروع الصندوق الذي سيتم الانتهاء من العمل به في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2025 إلى زيادة قيمة الصادرات السنوية للشركات المستفيدة، إضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص من قبل هذه الشركات من خلال تعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار أميركي من رأس المال الخاص بها، فضلا عن زيادة توظيف الإناث في الشركات التي تشارك في برنامج الحوافز القائمة على النتائج.



كما وسيدعم المشروع أيضا بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، مما سيمكن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي الأردني على المدى البعيد.



ويعد صندوق دعم وتطوير الصناعة أحد الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ومن الأدوات الرئيسية في البرنامج، وذلك لمساعدة الشركات في القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها، وسيكون الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلاً عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الأردني.

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